 

Лавров заявил о желании США единолично решать вопросы по Украине

02.05.2022, 0:45, Новости дня
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В ситуации на Украине даже НАТО «не подходит» Вашингтону, поскольку требует консенсуса при принятии решений, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что США проводили «последние встречи», посвященные поддержке Украины, «не в рамках НАТО», а «просто собирали делегации, потому что в НАТО все-таки консенсус», американцам же «надо быстро и единолично решать все вопросы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mediaset.

Комментируя поставки Вашингтоном оружия на Украину, министр не исключил, что США поняли «провал своей долгосрочной многолетней стратегии превратить Украину в реальную угрозу» для России. По его словам, Вашингтон хотел «сделать так, чтобы Украина и РФ никогда не были вместе и не были в хороших отношениях».

Лавров считает, что США и Канада сыграли ведущую роль в подготовке неонацистов на Украине. По его словам, «цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные вооруженные силы Украины» и играли там «ведущую роль». Оценивая подразделение «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, Лавров сказал, что оно «является откровенно неонацистским объединением», причем «это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию».

Кроме того, министр указал, что «Италия в первых рядах тех, кто не просто принимает антироссийские санкции, но и всячески выдвигает инициативы». «Мне это действительно было странно видеть, но сейчас мы уже привыкли к тому, что Италия может быть такой», – сказал он.

Напомним, Лавров заявил, что страны НАТО стремятся помешать завершению спецоперации РФ на Украине путем политических договоренностей, США и Евросоюз намерены воевать с Россией «до последнего украинца».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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