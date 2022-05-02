Зеленский рассказал о своем отношении к нацистскому полку «Азов»

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о своем отношении к полку «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела, заявил, что на Украине «почти нет» призывов к радикализму.

Зеленский заявил, что в 2014 году «добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину». Он признал, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERT.

Президент отметил, что «Азов» состоит «не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии», сейчас это «часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией» Украины. «Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи», – сказал он. Зеленский заявил, что Мариуполь «защищает» не только «Азов», но и «нацгвардия, пограничники, спецназовцы, есть вооруженные силы Украины».

Украинский президент заверил, что если в стране «и есть вызовы или призывы к радикализму», то на Украине «их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира». «Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то, что у нас война и мы могли бы это понять», – сказал он. По его словам, «в случае, если такие радикальные заявления имеют место» власти Украины «очень серьезно к ним относятся, останавливают и немедленно предпринимают такие шаги».

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