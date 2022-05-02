Иоанн Ветхопещерник: что нельзя делать 2 мая по церковному обычаю

История

Иоанн Ветхопещерник жил в 8 веке от Рождества Христова. В

юности он оставил мирскую жизнь и совершил путешествие в Иерусалим. Поклонившись

святой земле, паломник нашел пристанище в лавре Харитона Исповедника. Иное

название этой обители — Ветхая лавра, отсюда и образовалось прозвище Иоанна. Монастырь

располагался неподалеку от Вифлеема вблизи Мертвого моря.

Благодаря благим делам и светлым помыслам, Иоанн

Ветхопещерник достиг звания пресвитера и впоследствии был причислен к лику

святых. День памяти в церковном календаре — 2 мая.

Что нельзя делать 2 мая 2022 года

В церковный праздник нужно забыть о грязной, рваной и даже

зашитой одежде — самое время облачиться в новое, красивое и чистое. Также не стоит

носить на себе чужие вещи, по поверью это влечет к неудачам.

Иоанн Ветхопещерник 2 мая — отличный день, чтобы остаться

дома. Рекомендуется отложить долгие поездки на более благоприятное время. На

Руси верили, что в этот день нельзя игнорировать просьбы малоимущих людей и

безнадзорных животных — постарайтесь оказать им посильную помощь.

Незамужним девушкам нужно быть бдительными за трапезой:

нельзя облизывать ложку во избежание проблем с будущим супругом. На Иоанна

Ветхопещерника 2 мая всем верующим надо оставаться доброжелательными, избегая

ругани и конфликтов.

Приметы и традиции в церковный праздник

Наши далекие предки верили, что в день Иоанна Ветхопещерника

нужно “одевать весну в новину”. По традиции в церковный праздник

женщины брали свежесотканные ткани, выходили с ними в поле, кланялись на все

четыре стороны, а потом расстилали полотна, клали на них пироги и уходили. Так

на Руси обращались матушке-природе, чтобы урожай был хорошим.

Также ткани развешивали на позеленевших деревьях, а затем

возили их на базар. Считалось, что такой обряд именно 2 мая (по новому стилю) помогает

продать материю быстро и выгодно.

Немало примет есть в этот церковный праздник. На Иоанна

Ветхопещерника 2 мая 2022 года следят за температурой воздуха. Если в течение

суток тепло — к концу месяца похолодает. Утки возле воды гнезда строят — лето

будет засушливым. Закат золотистого цвета — к благоприятной погоде в ближайшие

дни. Облака по небу быстро плывут — дождя можно не ждать.