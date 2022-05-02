 

Специалисты рассказали о пользе билингвизма

02.05.2022, 0:20, Разное
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В результате нового исследования было доказано, что билингвизм положительно влияет на когнитивные функции мозга. Специалисты тщательно изучили влияние способности говорить на двух и более языках на работу главного органа человека.

Давно известно, что мозг у всех стареет по-разному.  У кого-то быстрее, а кто-то до старости сохраняет способность трезво мыслить. Когнитивный резерв позволяет органу восстанавливаться от полученных повреждений, но зависит скорость регенерации от питания, активности, частоты умственных нагрузок.

Доказано, что люди, способные говорить на двух и более языках, отличаются медленной скоростью старения мозга. Это позволяет им сохранять память и внимательность до самой старости.



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