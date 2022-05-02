Специалисты рассказали о пользе билингвизма

В результате нового исследования было доказано, что билингвизм положительно влияет на когнитивные функции мозга. Специалисты тщательно изучили влияние способности говорить на двух и более языках на работу главного органа человека.

Давно известно, что мозг у всех стареет по-разному. У кого-то быстрее, а кто-то до старости сохраняет способность трезво мыслить. Когнитивный резерв позволяет органу восстанавливаться от полученных повреждений, но зависит скорость регенерации от питания, активности, частоты умственных нагрузок.

Доказано, что люди, способные говорить на двух и более языках, отличаются медленной скоростью старения мозга. Это позволяет им сохранять память и внимательность до самой старости.