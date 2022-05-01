Жители Словакии высказались против отказа от поставок газа и нефти из России

Против отказа Словакии от российских газа и нефти выступают свыше 60% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Fokus и Markiza.

Против отказа от поставок выступают 62% респондентов. 25% поддерживают отказ в течение ближайших лет, 7% – в течение 2022 года. Сторонниками продолжения поставок из РФ являются в основном избиратели левоориентированных партий «Республика», «Курс – социальная демократия», «Голос – социальная демократия», «Мы – семья». Против поставок газа и нефти из РФ выступают сторонники правоцентристских партий и движений: партии «Прогрессивная Словакия», движения «Обычные люди и независимые личности», Христианско-демократического движения, партии «Свобода и солидарность».

Опрос проходил с 30 марта по 6 апреля, в нем участвовали 1007 человек в возрасте от 18 лет, имеющих различный уровень образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные об уровне неточностей в опросе не указан, передает РИА «Новости».

Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

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