 

Лавров обвинил Запад в краже у РФ более 300 млрд долларов

01.05.2022, 23:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У РФ украли свыше 300 млрд долларов, большая часть которых получена за поставки газа и нефти, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решения Москвы в сфере поставок газа.

В рамках интервью итальянской телекомпании Mediaset Лаврову был задан вопрос: «Италия обеспокоена тем, что РФ прекращает поставки газа, что происходит?». По словам министра, «происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить». Как сообщил Лавров, у РФ «украли деньги». «Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что подобная кража оказалась «возможна», так как Газпрому приходилось хранить средства «на своих счетах в западных банках», это делалось «по правилам» Запада. «Захотели «наказать» Россию – своровали», – сказал он, добавив, что Москве «предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них». В результате западные страны, «когда захотят, опять их прикарманят». 

«Вот в чем причина, – сказал он. – Почему-то об этом никто не говорит. Где честная журналистика?». В ответ РФ «предложила, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в «Газпромбанк», а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть».

Лавров подчеркнул, что «для покупателей ничего не меняется», за газ «по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте», а «конвертация осуществляется после этого». «Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки», – сказал Лавров.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства». При этом он предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк РФ готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Семья Суркисов подала в суд из-за публикаций о выводе средств из “ПриватБанка”

09.05 / Определились все команды, которые будут представлять Украину в Лиге Европы УЕФА

15.06 / СБУ заблокировала нелегальный вывоз из Украины военного оборудования

14.10 / Деятельность подпольной оружейной мастерской пресекли в Подмосковье

24.07 / США оценили идею РФ и Китая по запрету на оружие в космосе

20.02 / Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

23.04 / Sony предлагает искусственный интеллект в помощь геймерам

08.09 / Сенаторы призвали Трампа продлить срок действия договора об СНВ

28.09 / Фесенко: Если ходить на цыпочках и выполнять все, что скажут на Западе, нас будут воспринимать лишь как исполнителей и пренебрегать нашими интересами

22.12 / Глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в стремлении расширить свое влияние за рубежом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика