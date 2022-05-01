Лавров обвинил Запад в краже у РФ более 300 млрд долларов

У РФ украли свыше 300 млрд долларов, большая часть которых получена за поставки газа и нефти, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решения Москвы в сфере поставок газа.

В рамках интервью итальянской телекомпании Mediaset Лаврову был задан вопрос: «Италия обеспокоена тем, что РФ прекращает поставки газа, что происходит?». По словам министра, «происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить». Как сообщил Лавров, у РФ «украли деньги». «Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что подобная кража оказалась «возможна», так как Газпрому приходилось хранить средства «на своих счетах в западных банках», это делалось «по правилам» Запада. «Захотели «наказать» Россию – своровали», – сказал он, добавив, что Москве «предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них». В результате западные страны, «когда захотят, опять их прикарманят».

«Вот в чем причина, – сказал он. – Почему-то об этом никто не говорит. Где честная журналистика?». В ответ РФ «предложила, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в «Газпромбанк», а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть».

Лавров подчеркнул, что «для покупателей ничего не меняется», за газ «по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте», а «конвертация осуществляется после этого». «Не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки», – сказал Лавров.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что замороженные за рубежом российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов будут возвращены: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства». При этом он предложил конфисковать бизнес граждан из недружественных стран в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк РФ готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые.

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