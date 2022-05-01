Брюки в клетку – хит весны 2022: актуальные модели на каждый день и в офис

Некоторые вещи время от времени снова становятся модными. Обратите внимание на клетчатые штаны. Возможно, когда-то вы уже их носили. В наступившем сезоне вы можете смело их доставать. Клетчатый принт добавляет стильности и позволяет вам выделяться среди окружающих. Сегодня мы расскажем, с чем сочетать самые разнообразные модели брюк в клетку. Вы сможете их носить на работе и на отдыхе.

Как носить клетчатые брюки

Вы решили приобрести клетчатые брюки? Это правильное решение! Они будут обтягивать ноги и способствовать созданию женственного образа. Вам необходимо продумать различные комбинации нарядов с клетчатыми брюками. Тем более, что идей может быть тысячи. Это и простые варианты для повседневности и более сложные образы для офиса или романтических свиданий. С чем только не сочетаются брюки в клетку! Это и кроссовки, и байкерские куртки, и туфли на шпильках, кардиганы, водолазки и многое другое.

На фотографии вы можете увидеть, как отлично брюки сочетаются с черным топом и классическими туфлями на каблуках, а также с джинсовой курточкой и ботинками на шнуровке.

Современная мода предполагает самые разнообразные модели клетчатых брюк. Это могут быть широкие, укороченные и узкие брюки.

Хотите создать романтический образ? Возьмите укороченные брюки, они могут быть не только черными, но и цветными: красными, бордовыми, синими и так далее. Добавьте топик с пикантным вырезом, классические туфельки, а также небольшую сумочку. Вы готовы! Нужен образ для офиса? Черные или синие брюки в клетку, балетки блузки и кардиган. Для завершения образа добавьте подходящую сумочку и очки. Далее предлагаем вам познакомиться с некоторыми вариантами ношения клетчатых брюк.

С белым верхом

Хотите выглядеть стильно, современно и потрясающе? Наденьте белую, короткую кофточку, клетчатые брюки с завышенной талией и ботинки на шнуровке. Дополните получившийся образ аксессуарами: черной кепкой и черной модной сумочкой.

Самые популярные цвета клетчатых брюк

Брюки в клетку подходят на все случаи жизни. Только необходимо тщательно продумывать свой наряд в зависимости от места, куда вы собираетесь пойти. Для деловых встреч и работы следует выбирать брюки в темных тонах. Это могут быть черные, серые, коричневые, синие цвета. Стоит обращать внимание и на фасон. Правильным решением для рабочего варианта станут брюки – зауженные или прямые. Обратите внимание на несколько вариантов, которые просто идеально подходят для работы.

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Серые брюки в сочетании с пиджаком и черная водолазка создают отличный деловой ансамбль. Черные туфельки со шнуровкой добавляют образу некоторую пикантность. А вот еще один рабочий вариант.

Черный топ и узкие, обтягивающие клетчатые брюки. Одежда в черном цвете выглядит строго и презентабельно. Если у вас нет строгого дресс-кода, то можно подобрать более яркий цвет верха. Это может быть розовая, персиковая или другого цвета рубашка или блузка.

Для работы подойдет и белый верх. А вечером, если вы собираетесь на свидание или романтическую прогулку, можно добавить большие, яркие сережки.

Клетчатый костюм

Вы можете носить не только брюки в клетку, но и костюм. Вам не придется подбирать верх. К тому же, костюм отлично сочетается, как с кроссовками, так и с туфлями. Самое главное здесь – не перегружать образ лишними деталями. Подберите рубашку на пуговках, топ или блузку.

Если вы предпочитаете более яркий, цветной костюм, то блузку или топ брать лучше однотонные. Клетчатые брюки выглядят потрясающе с любыми предметами одежды.

Не бойтесь экспериментировать! Клетчатые брюки подходят девушкам любых параметров. Чтобы они сидели идеально на любой фигуре, нужно правильно подобрать размер, фасон и модель.