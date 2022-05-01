Глава USAID: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России

Вашингтон на фоне событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на президента РФ Владимира Путина, однако он игнорирует это давление, сообщила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», – цитирует РИА «Новости» Пауэр.

При этом она не согласилась со словами журналистки о том, что США на фоне ситуации вокруг Украины не остается больше ничего, «кроме как наблюдать». Пауэр подчеркнула, что именно помощь США в сфере безопасности помогла Украине наносить ответные удары и продержаться «столько, сколько возможно».

Ранее Путин заявил, что РФ столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России.

—