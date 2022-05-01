СМИ: Большинство американцев недовольны курсом Байдена по Украине

Более половины американцев не одобряют выбранный президентом США Джо Байденом курс по Украине, свидетельствует социологический опрос, проведенный газетой The Washington Post и телеканалом ABC.

Респондентам задавался вопрос о том, как они относятся к действиям президента по «ситуации, касающейся РФ и Украины». 47% ответили, что не одобряют выбранный американским лидером курс, 42% одобряют его действия, не ответили 11%, передает РИА «Новости».

Политику президента в сфере экономики негативно оценили 57% респондентов, позитивно – 38%. Ответить однозначно не смогли 5%. Исследователи отмечают недовольство населения ростом цен.

Ранее сообщалось, что молодежь перестала поддерживать президента США Джо Байдена.

Телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно данным опросов, опубликованных четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил около 41%, а по данным одного из них – лишь 33%.

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