 

По факту подрыва моста в Курской области открыто уголовное дело о теракте

01.05.2022, 21:52, Новости дня
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ГСУ СК по факту подрыва моста в Курской области заведено уголовное дело по статье о теракте, сообщил Следственный комитет.

Как информирует ведомство, частичное обрушение железнодорожного моста вызвано сработавшим взрывным устройством. Теракт произошел на 67-м км железной дороги «Суджа – Сосновый Бор» у села Русская Конопелька, передает РИА «Новости».

Напомним, железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате частичного обрушения моста нет. Курский губернатор Роман Старовойт назвал обрушение ж/д моста диверсией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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