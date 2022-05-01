По факту подрыва моста в Курской области открыто уголовное дело о теракте
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ГСУ СК по факту подрыва моста в Курской области заведено уголовное дело по статье о теракте, сообщил Следственный комитет.
Как информирует ведомство, частичное обрушение железнодорожного моста вызвано сработавшим взрывным устройством. Теракт произошел на 67-м км железной дороги «Суджа – Сосновый Бор» у села Русская Конопелька, передает РИА «Новости».
Напомним, железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате частичного обрушения моста нет. Курский губернатор Роман Старовойт назвал обрушение ж/д моста диверсией.
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