Моравецкий – нам была уготована судьба «газовой марионетки» России до 2037 года

В Польше и в Европе на протяжении долгих лет заключались невыгодные договоры на российский газ, но теперь Варшава стала свободна и больше не будет жить в неуверенности и страхе, пишет Матеуш Моравецкий. В Super Express он обвиняет Дональда Туска и Ангелу Меркель в том, что они, доверившись на 100% Владимиру Путину, хотели превратить Польшу в марионетку Москвы. Он предрекает сложные времена, к которым Польша готова, и точно не даст себя запугать.



АР

В среду утром по распоряжению Владимира Путина российский газ перестал поступать в Польшу, РФ также отказала в поставках газа Литве и Болгарии. Таким образом она предпринимает попытки наказать страны, которые встали на защиту Украины, пишет в открытом письме читателям Super Express премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Но если Путин думал, что таким образом он поставит Польшу на колени, то он просчитался. У некоторых, вероятно, решение Путина вызвало удивление. Но Польша была к нему готова. В течение многих лет правительство «Права и справедливости» работало над защитой нашей страны в случае шантажа со стороны России», — объяснил он.

По его словам, за это время Польша накопила большие запасы газа, обрела новые источники поставок. Благодаря Baltic Pipe она будет в состоянии покупать газ у Норвегии, а такая разумная инвестиция, как газопорт в Свиноуйсьце, позволит Польше стать гарантом энергетической безопасности в регионе. «В Польше и в Европе на протяжении долгих лет заключались невыгодные договоры на газ из России», — считает он.

«Наши предшественники были готовы на 100 процентов довериться Путину и поставить нас в зависимость от поставок из РФ до 2037 года. Если бы это произошло, то Польша сегодня была бы марионеткой России. Это Путин бы решал, будет ли у нас отопление в домах или мы замёрзнем. Такие политики, как Ангела Меркель и Дональд Туск, были совершенно лишены воображения», — заявил он.

Глава польского правительства рад, что его стране удалось вырваться из сети зависимости России. «Иметь дело с Путиным — это тупик», — отметил он. Одновременно он заверил, что партия «Право и справедливость» с самого начала знала об этом, и газ будет по-прежнему поступать в польские дома и на заводы. «Мы заканчиваем жить в неуверенности и страхе», — объявил он.

«До сих пор Путин держал газовый пистолет у нашей головы. Мы были отданы на милость России. Это, наконец-то, заканчивается. Безопасность и нормальность возвращаются обратно», — подчеркнул Моравецкий. В своём письме он обратил внимание на то, что благодаря правлению партии «Право и справедливость» Польша становится более безопасной и независимой. «Времена будут полны вызовов, но мы к ним готовы. Путин точно не уступит. Но и нас не запугать. А за нарушение положений договора на поставку газа мы будем требовать компенсацию. РФ заплатит за свои шаги», — резюмировал он.