Не помнит отца, но вырос его копией: каким стал сын-мулат Евдокимова от любовницы

Известного артиста Михаила Евдокимова не стало почти 17 лет назад. За год до трагической гибели исполнитель шлягера “Домик у дороги”

успел не только победить на губернаторских выборах в Алтайском крае, но и стать отцом в третий раз. Внебрачного сына знаменитости подарила любовница – модель Инна Белова. В этом году Даниилу исполнится уже 18 лет.

Евдокимов и Белова встретились на одной из дружеских посиделок. Артист тут же заприметил темнокожую красавицу с шикарной улыбкой, но она далеко не сразу ответила взаимностью на его внимание. Только спустя несколько встреч между знакомыми вспыхнул в роман. Казалось, эти отношения не сулили ничего серьезного, однако девушка забеременела. Две полоски стали для нее полной неожиданностью.

Белова прекрасно понимала, что Евдокимов не бросит жену, и даже планировала расстаться с музыкантом. Какое-то время девушка скрывала грядущее пополнение, однако, сознавшись, не пожалела. Юморист не только не отказался от ребенка, который родился в 2004 году, но и охотно оказывал семье финансовую помощь. Все складывалось замечательно ровно до злополучного 7 августа 2005 года. Именно тогда губернатора и всенародно любимого артиста не стало.

Смерть Михаила стала для Инны настоящим шоком. Мужчина не дожил до первого дня рождения сына всего несколько дней. Даниил, который получил фамилию матери для отвода глаз, так и не успел узнать родного отца. Белова сразу дала понять, что не станет претендовать на наследство, и много лет растила сына своими силами.

Через несколько месяцев внебрачному наследнику Михаила Евдокимова исполнится уже 18 лет. Молодой человек вырос копией отца, но, к сожалению, его не помнит. Восполнить пробелы помогают лишь записи речей родителя, которые Даниил с удовольствием пересматривает. Некоторые ждали, что сын Евдокимова пойдет по его стопам, но парень выбрал для себя другой путь. Он решил стать военным.

Сейчас Даниил живет вместе с матерью, отчимом, и младшим братиком. Долгие годы Инна растила сына одна и не могла обрести личное счастье. Лишь недавно Белова нашла вторую половинку, вышла замуж и стала матерью во второй раз. Сейчас семья живет обычной жизнью и не стремится к публичности.