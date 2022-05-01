 

В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военных США в конфликт на Украине

01.05.2022, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает применение американских вооруженных сил для защиты Украины «в случае применения Россией оружия массового уничтожения».

В пояснительной записке к проекту указано, что в случае одобрения данная инициатива «уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины», передает РИА «Новости». 

«Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом России) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – отметил Кинзингер.

По его словам, резолюция направлена на возможность принятия американской администрацией «соответствующих мер, если РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие». 

«Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками», – подчеркнул законодатель США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом РФ и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.

В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / 73% украинцев намерены принять участие в голосовании на выборах президента – опрос

05.09 / Россия ввела санкции против Вакарчука, Кубива, Таруты и нескольких десятков других политиков и чиновников Украины. Полный список

11.04 / Facebook отрицает возможность хакерского взлома

04.11 / “Очень домашнее фото из Лондона”. В сети показали болеющего на диване за “Шахтер” бизнесмена Ярославского с сыном

24.10 / Азербайджан назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе

01.07 / Обработано 80% протоколов, за принятие поправок в Конституцию – 77% россиян

14.09 / Избитый диджей Mr. Basic умер в Крыму

17.09 / Избирательные участки открылись в Приамурье, Якутии и Забайкалье

31.08 / США раскрыли число оставшихся в Афганистане американцев

25.11 / “Мужики знакомились, машины останавливались”. Травести-дива Монро показала, как выглядела, когда была Александром Федяевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика