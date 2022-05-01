На первомайской демонстрации в Париже задержаны 45 человек

В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны 45 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых – женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала», – цитирует РИА «Новости» Дарманена.

В традиционной первомайской демонстрации во французской столице участвуют представители профсоюзов, молодежных организаций, а также сторонники движения «желтые жилеты».

Ранее на бульваре Вольтер в Париже начались столкновения правоохранителей и демонстрантов, полиция несколько раз применила слезоточивый газ.

Французский политолог Дмитрий Кошко рассказал газете ВЗГЛЯД, что глава республики Эммануэль Макрон подготовился к росту протестов во Франции.

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