 

На первомайской демонстрации в Париже задержаны 45 человек

01.05.2022, 21:02, Новости дня
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В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны 45 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых – женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала», – цитирует РИА «Новости» Дарманена. 

В традиционной первомайской демонстрации во французской столице участвуют представители профсоюзов, молодежных организаций, а также сторонники движения «желтые жилеты».

Ранее на бульваре Вольтер в Париже начались столкновения правоохранителей и демонстрантов, полиция несколько раз применила слезоточивый газ.

Французский политолог Дмитрий Кошко рассказал газете ВЗГЛЯД, что глава республики Эммануэль Макрон подготовился к росту протестов во Франции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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