На первомайской демонстрации в Париже задержаны 45 человек
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В ходе первомайской демонстрации в Париже задержаны 45 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
«Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых – женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала», – цитирует РИА «Новости» Дарманена.
В традиционной первомайской демонстрации во французской столице участвуют представители профсоюзов, молодежных организаций, а также сторонники движения «желтые жилеты».
Ранее на бульваре Вольтер в Париже начались столкновения правоохранителей и демонстрантов, полиция несколько раз применила слезоточивый газ.
Французский политолог Дмитрий Кошко рассказал газете ВЗГЛЯД, что глава республики Эммануэль Макрон подготовился к росту протестов во Франции.
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