 

СК возбудил дело после обстрела погранпоста в Брянской области

01.05.2022, 21:02, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после обстрелов пограничного поста в Брянской области военными Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела возбуждены по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и умышленном уничтожении (повреждении) военного имущества, сообщается на сайте СК. 

По данным ведомства, 29 апреля украинские военнослужащие произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 миллиметров по сотрудникам пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области, находившимся на территории пограничной заставы «Белая Березка» в Трубчевском районе. 

В результате разрывов артиллерийских мин на территории пограничной заставы повреждены административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения.

Ранее два снаряда попали по поселку Жеча в Брянской области в ходе работы российских средств ПВО по недопущению проникновения самолета ВСУ на территорию России. 

Напомним, в ночь на 27 апреля в приграничных регионах РФ вновь прозвучали взрывы – в Белгородской области загорелся склад боеприпасов, под Воронежем сбит украинский БПЛА. Немало свидетельств того, что украинские беспилотники и вертолеты пытаются атаковать российскую территорию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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