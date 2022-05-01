Guardian – «джокеризация страны» — избегая серьёзных изменений, Байден усиливает в США нигилизм и отчаяние

На фоне продолжающейся пандемии и экономических трудностей американцы стремительно теряют доверие к институтам власти. Более того, действующая администрация Белого дома усугубляет разочарование людей, поскольку не собирается проводить реальные социальные реформы, пишет обозреватель The Guardian Дэвид Сирота.



AP

«Я собираюсь стать Джокером» — одна из самых пронзительных метафор в интернете. Отсылая к мрачному фильму Тодда Филлипса 2019 года о происхождении бэтмановского злодея, эта фраза описывает полное разочарование человека, который теряет веру во всё», — пишет обозреватель The Guardian Дэвид Сирота.

Согласно данным о состоянии психического здоровья американцев, во время пандемии даже самым жизнерадостным из них пришлось отведать «пилюлю Джокера». Но это чувство отчаяния может оказаться не мимолётным и затронуть все уровни общественной жизни, полагает журналист.

На его взгляд, обе ведущие партии США уже приняли «джокеризацию» страны в качестве новой постоянной нормы. Более того, администрация Белого дома активно убеждает избирателей, что им не стоит рассчитывать на какие-либо фундаментальные изменения.

Примечательно, что начало президентства Джо Байдена обещало стране новый курс. Сразу после приведения к присяге он подписал План спасения Америки, который предусматривал прямую экономическую помощь миллионам граждан. Эта мера помогла снизить бедность и временно повысила рейтинг главы государства, считает Сирота.

Но теперь всё застопорилось. Судя по всему, Байден не только не собирается бороться с «растущей волной разочарования», а делает всё, чтобы её ускорить. «Бросив Республиканской партии спасательный круг, президент вернулся к знакомой формуле: он обещает большие перемены, которые могут помочь рабочему классу, а затем не даёт им осуществиться», — отмечает публицист.

Американцы чувствуют, что их вводят в заблуждение. Но, несмотря на падение рейтинга, Байден не спешит вносить коррективы. Он до сих пор не дал зелёный свет сонму президентских указов, которые должны были решить множество проблем — от списания долгов до снижения цен на лекарства.

«Оказавшись между избирателями и спонсорами предвыборной кампании демократов, Байден, похоже, решил, что не может — или не хочет — остановить распространение пилюли Джокера. Так что теперь он просто вкалывает её активный компонент в вены Америки с помощью смелых обещаний и ещё более смелых предательств», — живописует Сирота.

Он напоминает лишь о небольшом количестве мер, которые глава Белого дома предлагал, но так и не выполнил под тем или иным предлогом. Среди них повышение минимальной зарплаты, забота об окружающей среде, отмена студенческого долга, поддержка профсоюзов и реформирование системы здравоохранения.

Другие высокопоставленные демократы, «подражая поведению Байдена», только усугубляют ситуацию. Например, во время своего турне по США сенаторы Джо Манчин и Кирстен Синема защищают миллиардеров, компании, занимающиеся добычей ископаемых, и фармацевтические

конгломераты.

В результате президент теряет голоса ключевых сторонников Демократической партии, которые чувствуют, что их предали. Опросы показывают, что Байден уступает в популярности даже Трампу среди молодых американцев — той самой возрастной группы, которая опасается, что никогда не сможет позволить себе собственное жильё, завести детей и выплатить долги за колледж.

В США ощущается напоминающая о джокеровском Готэме «реальная атмосфера отчаяния». В преддверии промежуточных выборов и корпоративные СМИ, и Республиканская партия видят свою личную заинтересованность в том, чтобы помочь демократам убедить всю страну в том, что абсолютно ничего нельзя сделать — «кроме как сжечь всё до основания».

Демократы старательно замалчивают реальные причины экономических проблем, с которыми столкнулась страна. Они не говорят о монополистах, которые взвинчивают цены, о разработанной лоббистами торговой политике или о руководителях крупных компаний, которые увеличивают свои доходы и «набор яхт» на фоне пандемии. «Вместо этого медийные миллионеры, оплачиваемые миллиардерами, постоянно пропагандируют нигилизм, призывая зрителей поверить в то, что инфляция по большей части вызвана стремлением правительства временно помочь бедным людям пережить COVID», — обращает внимание Сирота.

В то же время республиканские лидеры фактически обещают «сжечь» социальные программы. Они предлагают сократить бюджетные траты на медицинское страхование, повысить налоги для бедных и отменить пенсионные пособия для рабочих, отмечает автор статьи.

«И вот мы прибываем в джокеризированную Америку. На большой пожар, которого опасался Франклин Рузвельт, где всё больше и больше людей утрачивают всякую веру в демократическое правительство», — подчёркивает Сирота.

Нет ничего удивительного в том, что «ад», в котором сейчас оказались США, кажется до боли знакомым. Лояльность Обамы крупному капиталу и провальная президентская кампания Хиллари Клинтон настолько разочаровали избирателей, что страна «избрала Джокера» на пост президента. Выборы 2020 года стали передышкой. Но теперь они начинают выглядеть просто как кратковременная остановка в «нигилистическом путешествии», рассуждает журналист.

Впрочем, по его словам, на этом пути страну могут ждать перемены к лучшему. Более того, ускоренное разочарование в истеблишменте и буржуазных выборах способно привести к «другой, более прямой, конструктивной политике».

Например, не случайно, что по мере того, как молодые люди и рабочий класс теряют веру в политическую систему, в Америке наблюдается всплеск профсоюзных организаций. Их поддержка среди населения также увеличивается. Но эти позитивные изменения будут конкурировать с пагубными последствиями «таблетки Джокера», которые примут форму фанатизма, ксенофобии, эгоцентричной жадности, дезинформации, самосуда и подстрекательства к насилию, полагает автор статьи.

Трамп и его сторонники превращают это массовое недовольство в «более зловещую культурную войну». Они стремятся «демонизировать» меньшинства, социалистов, профсоюзных деятелей, академиков и всех тех, кого можно «выставить козлами отпущения», считает публицист.

«Эта тактика правых настолько цинична, что кажется почти шуткой. Но, как напоминает нам «Джокер», у этой шутки нет окончания. В стране, где «я ни во что не верю» стремительно становится лейтмотивом, такая схема, скорее всего, сработает, если только те, кто находится у власти, не начнут заботиться о рабочем классе», — заключает Сирота.