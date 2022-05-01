 

BFM TV – Индию, Пакистан и Бангладеш накрыла волна аномальной жары

01.05.2022, 20:25, Разное
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Южная Азия столкнулась с рекордной для апреля жарой: в Пакистане она привела к перебоям с электричеством, а в индийской столице уже несколько дней горит свалка. Эксперты предупреждают, что такие климатические аномалии в будущем будут случаться чаще, а некоторые регионы планеты станут непригодными для жизни, передаёт BFM TV.

В то время как температура приближается к 45 °С, жители осаждают Лахорский канал в Пакистане. Каждый пытается, как может, защититься от зноя, как этот мужчина с сыном.

ПАКИСТАНЕЦ: Мы пришли искупаться, потому что слишком жарко. Только так можно бороться с жарой. Что ещё мы можем сделать? В апреле уже так жарко, и это ещё не лето! А что будет потом?

Жизнь миллиона жителей страны, уже изнурённых рекордной жарой, сегодня также осложнилась перебоями с электричеством.

В нескольких сотнях километров, в Бангладеш, этим рабочим необходимо продолжать свою работу. Пока некоторые достают зонтики для защиты от зноя, другие прячутся в тень во время перерыва.

МОХАММЕД, водитель велорикши: Я вожу эту велорикшу с раннего утра. Сейчас намного жарче. Так что я отдыхаю здесь, в теньке.

В Нью-Дели (Индия) уже несколько дней горит свалка: высокая температура ускоряет разложение органических отходов. По мнению этого специалиста, такие периоды климатических аномалий в ближайшем будущем будут происходить всё чаще.

ФРАНСУА ЖЁМЕН, ведущий сотрудник Межправительственной группы экспертов по изменению климата, исследователь Льежского университета: Существует реальный риск того, что некоторые регионы мира станут буквально непригодными для жизни. И таким образом, если некоторые регионы станут буквально непригодными для жизни, это будет означать, что произойдёт мировое перераспределение населения.

В ближайшие дни на границе Индии и Пакистана температура может приблизиться к 50 °С.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2022 года.



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