Столкновения полиции и радикалов начались в Париже

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01.05.2022, 19:40, Новости дня
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На бульваре Вольтер в Париже начались столкновения правоохранителей и демонстрантов, полиция несколько раз применила слезоточивый газ.

Радикально настроенные демонстранты начали бросать в полицейских бутылки, громить витрины магазинов, попытались строить баррикады, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что перед колонной полицейских радикалы подожгли несколько мусорных контейнеров. В ответ правоохранители несколько раз подряд применили слезоточивый газ.

Ожидается, что в манифестации во французской столице примут участие 20 тыс. человек. За соблюдением порядка следят 1,5 тыс. полицейских.

Накануне кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.

Действующий глава республики Эммануэль Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав французам неспокойные годы и исторические события, в том числе превращение республики в «великую экологическую державу».

Французский политолог Дмитрий Кошко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Макрон подготовился к росту протестов во Франции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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