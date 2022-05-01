С «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями российских вооруженных сил и народной милиции Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что люди были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь.

Мирные граждане, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста, добавили в Минобороны России.

Ранее в Минобороны сообщили, что из домов рядом с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей. Покинувший завод мужчина рассказал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.

Напомним, президент Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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