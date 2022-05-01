Пожар на объекте Минобороны в Белгородской области локализован

Пожар в Белгородской области на территории одного из объектов Минобороны локализован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий», – написал Гладков в Telegram.

Он отметил, что завтра с рабочей группой выедет на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.

Ранее в воскресенье пожар возник на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области. В результате инцидента повреждены семь домов.

За день до этого жители Белгорода слышали со стороны Украины похожие на взрывы и хлопки звуки, в областном центре обстановка спокойная.

В четверг под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. Днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

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