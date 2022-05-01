 

Интеллигентный развод Лепса – Личное мнение

01.05.2022, 19:35, Разное
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Григорий Лепс прокомментировал отношения с бывшей женой после развода.


Фото: Соцсети

Всё у них так чинно, интеллигентно — прям ни нарадуюсь.

Пожалуй, процитирую:

Я сам о себе забочусь, и супруга не перестает… Мы не помирились, но мы и не ссорились. Развод — это не повод для ссоры. У нас великолепные отношения и с Анной, и с детьми со всеми.

Бывшую Лепс по-прежнему называет супругой. Отношения у них — великолепные. Не ссорились.

Смотрю я на это и думаю: много раз мне приходилось наблюдать, как распадаются — казалось бы, ни с того, ни с сего — пары, в которых всё хорошо.

Ссор нет. Скандалов — тоже. Муж и жена дружат. Родные друг другу люди. Никто никого не предавал, не подставлял, не оскорблял. Но вдруг наступает момент, когда идти дальше вместе оказывается невозможно.

Больше скажу: как правило, такой момент наступает лишь для одного в паре. Другой человек до последнего пребывает в иллюзии того, что у него — крепкий брак до правнуков и гробовой доски.

Кто виноват в распаде такого брака? На поверхности — никто: всё как-то само собой случилось.

Однако на деле виноватый есть. Виноват тот, кого что-то не устраивало, кто жил с чувством неудовлетворённости, которую порой сложно облечь в слова, но молчал.

Вот это молчание — тихое, интеллигентное молчание — оно и разрушило брак.

За таким молчанием всегда стоит страх. Страх нарушить привычный уклад, выступить в новой для себя роли, взять на себя смелость посмотреть правде в глаза и заявить о своих потребностях.

Страх разрушает всё. Помните об этом.

Разводились? Из-за чего?

Источник: Лена Миро



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