Саудовские принцы вышли с плакатами в честь первомайской демонстрации

В Эр-Рияде впервые в истории состоялся парад в честь Дня весны и труда, в котором приняли участие 11 членов правящего дома Саудовской Аравии. Принцы во главе с наследником престола Мухаммедом бин Салманом несли плакаты в поддержку пролетариев всех стран.

Помимо принцев, возглавивших шествие, в общей сложности в параде принял около 90 тыс. жителей столицы. Саудиты несли плакаты на арабском, русском и английском языках, передаёт наш корреспондент в Эр-Рияде. Среди лозунгов, которые можно было увидеть на необычном для арабского королевства мероприятии – такие, как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Власть и собственность — народу!», «Заветам Ленина верны!» и «Мы — за Антикризисную программу КПСА!». По словам председателя Компартии Саудовской Аравии, шейха Ибрагима аль-Ватутти, данная традиция может стать ежегодной на фоне сближения нефтяной монархии с Россией.

“Мы не какая-нибудь отсталая страна, мы перенимаем мировые тренды. В последние годы все передовые страны борются за социальную справедливость. Саудовская Аравия не может оставаться в стороне от этого движения. Мы горячо поддерживаем идеи уважаемого шейха Ленина и надеемся, что они будут воплощены в полной мере в том числе и в нашем государстве”, – сказал шейх Ибрагим аль-Ватутти.

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