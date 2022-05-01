 

Саудовские принцы вышли с плакатами в честь первомайской демонстрации

01.05.2022, 19:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Эр-Рияде впервые в истории состоялся парад в честь Дня весны и труда, в котором приняли участие 11 членов правящего дома Саудовской Аравии. Принцы во главе с наследником престола Мухаммедом бин Салманом несли плакаты в поддержку пролетариев всех стран.

Помимо принцев, возглавивших шествие, в общей сложности в параде принял около 90 тыс. жителей столицы. Саудиты несли плакаты на арабском, русском и английском языках, передаёт наш корреспондент в Эр-Рияде. Среди лозунгов, которые можно было увидеть на необычном для арабского королевства мероприятии – такие, как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Власть и собственность — народу!», «Заветам Ленина верны!» и «Мы — за Антикризисную программу КПСА!». По словам председателя Компартии Саудовской Аравии, шейха Ибрагима аль-Ватутти, данная традиция может стать ежегодной на фоне сближения нефтяной монархии с Россией.

“Мы не какая-нибудь отсталая страна, мы перенимаем мировые тренды. В последние годы все передовые страны борются за социальную справедливость. Саудовская Аравия не может оставаться в стороне от этого движения. Мы горячо поддерживаем идеи уважаемого шейха Ленина и надеемся, что они будут воплощены в полной мере в том числе и в нашем государстве”, – сказал шейх Ибрагим аль-Ватутти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Мнение: Крах концепции

11.09 / Инфекционист назвала плохое настроение возможной причиной заражения коронавирусом

14.03 / Встреча с инопланетянкой

25.09 / Мнение: Про курс

21.08 / «Вернулись не все» – Оксана Самойлова рассказала о трудном возвращении из Турции

15.04 / Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена: Москва изучит предложение

30.09 / Мнение: Британия и Канада ввели санкции против Белоруссии

11.07 / Ученые объяснили связь между враньём и интеллектом

12.04 / Ученый: Препарат от COVID “МИР-19” может появиться в этом году

16.01 / Володин напомнил о проблемах у стран, обратившихся за помощью к США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика