 

Мнение: Захарова разоблачила Джоли

01.05.2022, 18:35, Разное
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Видные россиянки продолжают обсуждать визит Анджелины Джоли во Львов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что «гении западного пиара» позвонили «самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлечённости в её львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали"» (отсюда).

В общем, выходит, что Мария разоблачила Анджелину. Но мне одно не понятно. Если «гении западного пиара» позвонили Джоли и привезли её  во Львов, чтобы отвлечь внимание от «Азовстали», зачем видные россиянки кинулись помогать этим самым «гениям западного пиара»? Не проще ли было вообще не заметить поездки знаменитой актрисы во Львов? Или не заметить Анджелину Джоли невозможно?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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