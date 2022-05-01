Названо число пострадавших при пожаре под Белгородом домов

В результате инцидента на территории одного из объектов Министерства обороны РФ в Белгородской области повреждены семь домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», – написал Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавшему жителю хутора оказывается необходимая медицинская помощь. Жители хутора находятся в безопасном месте, подчеркнул губернатор.

Ранее в воскресенье пожар возник на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области.

За день до этого жители Белгорода слышали со стороны Украины похожие на взрывы и хлопки звуки, в областном центре обстановка спокойная.

В четверг под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. Днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

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