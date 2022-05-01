 

Названо число пострадавших при пожаре под Белгородом домов

01.05.2022, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате инцидента на территории одного из объектов Министерства обороны РФ в Белгородской области повреждены семь домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», – написал Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавшему жителю хутора оказывается необходимая медицинская помощь. Жители хутора находятся в безопасном месте, подчеркнул губернатор.

Ранее в воскресенье пожар возник на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области. 

За день до этого жители Белгорода слышали со стороны Украины похожие на взрывы и хлопки звуки, в областном центре обстановка спокойная. 

В четверг под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. Днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Российская частная компания начала разработку ракетного двигателя на метане

28.12 / В РФ создали особо твердую металлокерамику

05.01 / Средневековые традиции помогают итальянским ресторанам выжить в пандемию

07.09 / Компания Segway анонсировала выпуск робота-газонокосильщика

21.11 / Украинские пограничники задержали иностранца, который находился в розыске во Франции

18.03 / SRF – без США Европа не сможет защитить себя из-за разобщённости и нерешительности

16.03 / В Киеве запустили первые посты мониторинга качества воздуха

28.02 / “Каждый день и каждую ночь благодаря вам мы, как у Бога за пазухой”. Никитюк обратилась к ВСУ

03.04 / Le Figaro – родственники умершей после вакцинации француженки готовят иск о «непредумышленном убийстве»

04.01 / Брексит, пандемия и национализм — CNN о главных вызовах для Великобритании в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика