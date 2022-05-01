Названо число пострадавших при пожаре под Белгородом домов
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В результате инцидента на территории одного из объектов Министерства обороны РФ в Белгородской области повреждены семь домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», – написал Гладков в Telegram.
По его словам, пострадавшему жителю хутора оказывается необходимая медицинская помощь. Жители хутора находятся в безопасном месте, подчеркнул губернатор.
Ранее в воскресенье пожар возник на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области.
За день до этого жители Белгорода слышали со стороны Украины похожие на взрывы и хлопки звуки, в областном центре обстановка спокойная.
В четверг под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. Днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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