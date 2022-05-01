Патриарх Кирилл заявил о способности человека прожить без науки

Православная церковь благословляет науку и искусство, но человек способен прожить и без них, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Люди могут без науки прожить, и пример тому – афонские старцы, монахи, подвижники, затворники. А вот без веры человек высыхает, он теряет свое нравственное чувство, способность отличать добро от зла. И сама жизнь для него становится невыносимой, потому что грех за грехом, ошибка за ошибкой, расставание за расставанием», – цитирует РИА «Новости» патриарха.

По его словам, ни наука, ни искусство, ни опыт не способны соединить человека с Богом, хотя через человеческие усилия к Богу можно приблизиться.

«Господь с каждым имеет свой личный контакт, и есть только одно условие: мы сами должны хотеть иметь эти отношения с Богом. <…> Поэтому церковь и благословляет науку, культуру, искусство, но утверждает, что все это не открывает для человека возможность увидеть Бога и жить вместе с ним», – заключил предстоятель Русской православной церкви.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что россиянам необходимо «встрепенуться» и понять, что наступило особое время, от которого может зависеть судьба каждого.

—