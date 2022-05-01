Мнение: Усиление информационной безопасности

Путин подписал указ о мерах по информационной безопасности страны.

Будут созданы отделы по информационной безопасности в государственных структурах.

К 2025 году следует полностью прекратить использование средств защиты информации произведенных в враждебных России государствах.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010023?index=3&rangeSize=1 – цинк

—