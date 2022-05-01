Мнение: Усиление информационной безопасности
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Путин подписал указ о мерах по информационной безопасности страны.
Будут созданы отделы по информационной безопасности в государственных структурах.
К 2025 году следует полностью прекратить использование средств защиты информации произведенных в враждебных России государствах.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010023?index=3&rangeSize=1 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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