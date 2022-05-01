 

“Мираторг” предостерег россиян от жарки шашлыка на майские праздники из-за легковоспламеняющегося мяса

01.05.2022, 18:11, Разное
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“Мираторг” поздравил россиян с началом майских праздников и призвал быть осторожным с продукцией компании во время отдыха на природе. 

Технологи производителя предостерегли покупателей от жарки мясных продуктов над открытым огнем или углями из-за нового легковоспламеняющегося состава. Это касается как сырого мяса, так и копчёного или вяленого.

В “Мираторге” посоветовали взять с собой на отдых огнетушитель и толстую марлевую повязку. При воспламенения мясной продукции в компании категорически не советуют поливать продукт водой из-за химической реакции, которая вызовет взрыв. Также не рекомендуется выбрасывать недоеденные остатки на открытый грунт, это может вызвать локальную экологическую проблему.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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