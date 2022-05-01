 

CNN – уход из России обернулся для «Макдоналдса» миллионными убытками

01.05.2022, 17:38, Разное
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На фоне спецоперации «Макдоналдс» временно приостановил свою работу в РФ и на Украине. В результате этого шага за прошлый квартал компания потеряла $127 млн, причём львиную долю в этих издержках составили продукты питания, от которых придётся избавиться, передаёт CNN.


AP

«Уход «Макдоналдс» из РФ стоит ему больших денег… и еды», — пишет CNN.

В марте на фоне спецоперации компания объявила, что временно закрывает свои рестораны в РФ и на Украине. В результате этого шага за прошлый квартал она потеряла $127 млн, отмечает телеканал.

Ранее «Макдоналдс» пообещал выплачивать зарплату 62 тыс. российских сотрудников. Кроме того, накануне в беседе с аналитиками руководитель сети Криса Кемпчински признался, что она содействует и своему украинскому персоналу.

«В обеих странах мы продолжаем платить сотрудникам и предоставлять дополнительную поддержку», — заявил бизнесмен. При этом он добавил, что компания собирается обновить свои планы в регионе к концу второго квартала.

Между тем расходы на персонал плюс платежи за аренду и расходные материалы уже обошлись «Макдоналдсу» в сумму $27 млн. Остальные $100 миллионов —это продукты питания и другие предметы, от которых придётся избавиться, поясняет CNN.

На конец прошлого года в РФ насчитывалось 847, а на Украине — 108 заведений «Макдоналдс». На их общую долю пришлось 9% выручки. Закрытие ресторанов ударило по чистой прибыли компании, которая за первый квартал упала на 28%.

В то же время глобальная выручка «Макдоналдс» пошла вверх. В частности, в Соединённых Штатах его продажи выросли на 3,5% отчасти благодаря повышению цен на продукты, считает CNN.

«Потребителей определённо беспокоит инфляция. Их тревожат цены на энергию и газ», — заявил в интервью телеканалу финансовый директор компании Кевин Озан. Вместе с тем он предположил, что подорожание продуктов «принесло небольшую пользу», и заверил, что «Макдоналдс» уделит внимание потребителям «самой дешёвой продукции». 



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