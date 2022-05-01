Начинаем с блеска для губ. Учимся знакомить дочь-подростка с косметикой

Вы, должно быть, помните, будто бы это было вчера, как принесли свою новорожденную девочку домой из роддома, а сегодня она уже просит подводку для глаз. В это время вы наверняка задумывались, в каком возрасте стоит знакомить свою дочь с косметикой.

Многих мам во время этого посещают такие вопросы: что стоит учитывать, когда ребенок начинает интересоваться косметикой, а также какую информацию необходимо дать подростку, чтобы молодая девушка красиво делала макияж, а не уродовала свое милое личико. Чаще всего любой ребенок смотрит на искусство наносить косметику как на форму веселого творческого выражения. А вы как мама должны скорректировать поведение своего ребенка, а также направить его на верный путь, начав с самого простого, например с прозрачного блеска для губ.

Правильный возраст для макияжа

В каком бы возрасте девочка ни начинала пользоваться косметикой, родителям рано или поздно приходится устанавливать свои правила. Но хорошо бы знать средний возрастной диапазон, когда это правильнее всего делать. Большинство детей обычно начинают интересоваться макияжем в возрасте 12-15 лет, но экспериментируют они с этим гораздо раньше – со своими друзьями, во время игр.

Если просьба вашего ребенка о там, что он хочет начать краситься, стала для вас неожиданностью, всегда можно взять время на раздумья, ответив: «Мне нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями». Это лучше, чем сразу же выпалить «нет». Вы можете сказать еще и такие слова: «Давай поговорим об этом снова через неделю». Или постараться использовать свою личную историю с макияжем в качестве руководства.

Не стоит основываться на негативном опыте, который вы почерпнули когда-либо или в последнее время. В том, что ваш ребенок интересуется искусством макияжа, есть и плюсы, ведь то, как девочка наносит косметику на лицо, может многое вам рассказать о ее характере.

Не критикуйте, а задавайте вопросы

Клинический психолог Джо-Энн Финкельштейн советует отказаться от критики в любом вопросе, в том числе тогда, когда дело доходит до макияжа. Это позволит сблизиться со своим ребенком, одновременно помогая ему подготовиться к тому, что происходит вокруг. Вместо того чтобы критиковать, следует задавать вопросы ребенку. От рекомендаций тоже следует отказаться.

Психолог вообще советует не обращать внимания на возраст, когда дело доходит до индивидуальных желаний ребенка. Это касается и времени начала использования косметики. Ребенок сам чувствует, что и как ему нужно делать, а цель родителей – помочь ему чувствовать себя взрослым и самостоятельным. Это укрепляет самоидентичность, а также воспитывает уверенность в себе.

Почему именно сейчас

Постарайтесь выяснить, почему именно сейчас у вашего ребенка появилась потребность в макияже. Возможно, это из-за того, что девочка не чувствует себя достаточно красивой, или из-за того, что она хочет что-то изменить в себе. Самым позитивным ответом станет то, что для ребенка это просто весело и креативно. Но подталкивать к ответам не стоит. Необходимо дать возможность девочке высказаться самостоятельно.