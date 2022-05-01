“Мир меня не понимает”. Кто виноват – человек или все люди вокруг, и как искать взаимопонимание с окружающими

Если вы чувствуете непонимание, значит, вы не испытываете одиночества. Такое состояние довольно часто встречается. Дело в том, что окружающие не могут прочитать ваши мысли. По этой причине они не могут видеть мир также, как вы. Помимо этого, общение людей происходит через выражения лиц, а они могут обманывать.

Понять вас труднее, чем вы предполагаете. Но вы можете помочь другим сделать это. Развивая самосознание и эмоциональный интеллект, вы добьетесь успеха.

Жалобы

Жалоба “Меня никто не понимает” чаще всего звучит от девушек. Мужчины тоже жалуются, но реже. В теории возможно, что вы – возвышенный, высококультурный человек, а рядом с вами бесчувственные люди, не способные вас понять. Только такой человек не станет унижаться до жалоб, ведь позиция жертвы не украшает. Зрелость тем и отличается от незрелости, что индивидуум способен разобраться в ситуации, поставить перед собой цель, продумать способы ее достижения и начать действовать. Если девушка воспитана, жаловаться она не будет. Она знает: чтобы что-то получить, необходимо выстроить отношения, после чего последует вежливая просьба. Если ответили ”Да”, вы услышите благодарность. Если ответили “Нет”, девушка извинится и будет думать дальше.

Для человека нормально хотеть понимания. Согласно одной теории, мы находимся в поисках информации, подтверждающей нашу самооценку. Почему мы делаем это?

Чтобы чувствовать себя хорошо

Предположим, вы обладаете неким позитивным взглядом на себя. Чтобы оценить его, необходимо, чтобы окружающие узнали в вас хорошие качества. Например, вы видите себя как сообразительного человека. Укрепляют ваш взгляд ситуации, когда над вашими остротами смеются. Вы видите себя в позитивном свете.

Будущее взаимодействие

Возьмем такой пример. Вы относите себя к либералам, окружающие же видят в вас консерватора. Вы хотите, чтобы вас воспринимали правильно, тогда вам будет легче предсказать реакцию на ваши слова и поступки. Если ваши убеждения истолкуют неверно, вы будете беспокоиться о том, что вас неправильно поймут. Люди часто пытаются предсказать реакцию других.

Контроль

Если мнение окружающих о вас соответствует вашему, это позволяет вам ощущать себя под контролем, указывает на то, что ваша реальность крепка. Например, людям, считающих себя негативными, нравится, когда и окружающие их так воспринимают, это служит подтверждением реальности. Или возьмем партнерские отношения. Мужчина не считает себя умным, женщина же наоборот. Несмотря на позитивную оценку второй половины, он ощущает угрозу, так как его понимание мира не соответствует ее картине.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Меня никто не понимает

Мы думаем, что окружающие знают, что мы из себя представляем. Но это неправда. Сравните то, что вы знаете о себе и то, что знают о вас другие.

То, что вы знаете о себе:

история; поведение; ощущения; намерения; мысли; эмоции; выражение лица и язык тела.

То, что знают о вас другие:

поведение и слова; язык тела; выражение лица; внешность.

Согласитесь, окружающие знают о вас меньше, чем вы предполагаете. Кроме того, на их суждения оказывает влияние их видение. Оно, в свою очередь, может быть “шумным”.

Примеры “шума”

Возможные варианты:

Контекст. В трудных ситуациях вы можете вести себя в несоответствии со своим характером. То, как с вами общались ранее. Окружающие часто, истолковывая будущее поведение, полагаются на первое впечатление. Но оно может быть неточным. Ложная уникальность. Мы предполагаем, что то, что в нас позитивно, не имеет аналогов. Например, вы считаете себя сострадательными. Встречая другого человека с тем же качеством, вы недооцениваете его, думая, что ваше качество уникально. Собственные проблемы. Вы не можете взять это под контроль, но это влияет на видение вас другими. Взгляд о группе, к которой вы принадлежите. Даже у несогласных со стереотипами людей поведение демонстрирует их влияние. Контролировать “шумы”, влияющие на понимание вас окружающими, невозможно. Но вот помочь понять себя вполне вам по силам.

Последствия

Человек, не испытывающий понимания, обычно страдает. Не исключено появление таких чувств как грусть, беспокойство, обида, гнев, что может привести к одиночеству и изоляции. К примеру, человек, даже окруженный людьми, чувствует себя одиноким.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Часто возникает ощущение, что окружающим нет до нас никакого дела. Это редкое явление. Обычно люди стараются понять других.

Узнайте мнение окружающих

Если вы желаете, чтобы вас поняли, узнайте, как вы это делаете. Попытки проникнуть в умы окружающих способны вызвать сложные эмоции. Будьте осторожны. Попросите кого-либо дать вам оценку. Выбирайте такого человека, который знает вас давно и которому вы можете доверять. Пусть он закончит такое предложение: “Если бы я не знал тебя хорошо, я бы считал, что ты немного…”. Этот вопрос способен продемонстрировать ваше взаимодействие с людьми, особенно с теми, у которых не хватило времени узнать вас.

Поддержите зрительный контакт, улыбайтесь

Подумайте, каковы ваши выражение лица и язык тела, когда вы общаетесь с другими. Они незаменимы для улучшения личного взаимодействия.

Открытое обсуждение

Если вы ощущаете, что кто-либо из близких вас не понимают, прибегните к открытому обсуждению. Откажитесь от обвинений. Употребляйте выражения вроде: ”Возможно, я неверно сказал”, “Я совсем не это хотел сказать”. Возьмите ответственность на себя.

Если вы желаете, чтобы вас позитивно воспринимали на работе, демонстрируйте компетентность и тепло. Первое без второго может привести к осуждению.

Самое главное – не недооценивайте самопринятие. Несмотря на то что человеку важно, чтобы его понимали, в первую очередь примите себя.