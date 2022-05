Мнение: Суть ПОПС, электроника в рассрочку и почему богатым в России быть проще

1. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет про значение политики отрицательных процентных ставок (ПОПС) для западной экономики. На Западе ПОПС сейчас применяется крайне широко: в США и многих странах Европы базовые ставки центробанков отрицательные или околонулевые. В результате, в обычных банках очень низкие ставки по кредитам, но зато в этих банках невозможно нормально хранить сбережения – не вы получаете деньги за вклад, а банк берёт с вас процент за хранение денег:

https://skorobogatov.livejournal.com/105148.html

Начнем с простого психологического факта: отрицательная ставка, как и любые другие формы раздачи денег, импонирует людям, потому что вообще нам нравится что-то получать.

При этом, если не вникать в работу экономической системы, воспринимается это как халява – не только на индивидуальном уровне, но и в масштабах всего общества. Действительно, на одной стороне какая-то ставка – что нам стоит ее прикрутить? – на другой же стороне реальные блага, приобретаемые на розданные деньги, и рост производства в ответ. Выглядит, как настоящая магия, которой грех не воспользоваться.

Бывает, что и правда грех не воспользоваться даже по трезвом экономическом рассуждении. Это ситуации кризиса и простоя предприятий из-за низкого потребительского спроса. Если его простимулировать с помощью раздачи денег, можно и людям помочь, и, главное, загрузить предприятия работой, т.е. мы не просто кормим народ рыбой, но и раздаем удочки.

Но следует иметь ввиду, что любые подарки в этой жизни не с Луны падают, а добровольно или принудительно поступают из чьего-то кармана.

В рассматриваемом случае это карман всего общества, из которого изымается дополнительный инфляционный налог для субсидирования кредитуемых по отрицательной реальной ставке (не путать с обычным инфляционным налогом, получаемым государством благодаря эмиссии): все скинулись, платя больше за все, зато кто-то получает возможность возвращать в реальном выражении меньше, чем занимал.

Итак, получаемое за счет отрицательной реальной ставки – это не халява, а покупка, и вопрос в том, стоит ли получаемое уплачиваемой цены.

В примере с незагруженными предприятиями, может, и стоит: те, кто побогаче, помогает экономике взбодриться, и полученный всеми эффект может покрыть издержки, понесенные некоторыми.

Совсем другая история, если экономика уже использует имеющиеся мощности. В этом случае дополнительное стимулирование заставит ее производить сверх ее обычных возможностей, напр., многие будут работать сверхурочно. Как и всякий надрыв в жизни, такая сверхактивность может быть лишь временной и с ограниченным эффектом, не стоящим уплачиваемой цены.

Другой, более важный, аспект – инвестиции, стимулируемые низким процентом. Как это работает – тоже известно из истории, статистики и обобщающей их теории. Финансовый рынок – это капиталистический госплан. Направляя финансовые потоки, он задает точки роста и формирует отраслевую структуру. Здесь ты своим кошельком отвечаешь за принимаемые решения, что является мощнейшим стимулом к тому, чтобы вникать в детали проектов, в которые вкладываешься.

Ты взвешиваешь стоимость заемных средств и ожидаемую доходность инвестиций. Ставка задает порог доходности проекта, чтобы в него имело смысл вкладываться. Если этот порог искусственно занижается, инвесторы начинают проще относиться к рискам. Ведь даже убыточные проекты в этом случае можно будет вытягивать за счет повышения долговой нагрузки. Как результат, в экономике растет доля плохих инвестиций, которые не приведут ни к чему кроме полумертвых и/или, в итоге, провальных бизнесов.

Итак, политика отрицательной реальной ставки – это принуждение общества скидываться на предприятия, в которые в нормальных условиях никто бы не согласился войти своими собственными деньгами.

2. Очередное свидетельство того, что ситуация на российском потребительском рынке нормализуется. Магазины возобновляют продажу электроники в рассрочку:

https://lenta.ru/news/2022/04/24/rassrochka/

Это значит, что российский ритейл поверил в долгосрочную стабильность курса рубля и экономики в целом.

3. Я продолжаю рассказывать, почему быть богатым в современной России даже проще, чем быть бедным. Цитирую из последних нескольких постов в Школе капитализма:

https://sponsr.ru/capitalism/14252/Meshaut_li_deti_kopit/

Меня как-то спросили в блоге, что делать, если один супруг настроен копить денежки, тогда как другой требует тратить копилку на детей. Отвечать в комментариях я не стал, ибо тема довольно щекотливая, однако здесь мы с вами вполне можем её обсудить.

Начнём с того, что дети в современном мире являются универсальным оправданием чему угодно. Возьмём, к примеру, работу. Если работать не хочется совсем, можно сидеть дома, покуда дети не получат дипломы докторов-юристов, и говорить, что ты отказываешься от работы ради детей. Если, напротив, дома сидеть не хочется, можно работать на двух работах и даже выходить в офис на выходных, отвечая на все упрёки, что исключительно ради детей ты и рвёшь свои жилы по 14 часов в день. Можно ради детей работать и по 8 часов…

https://sponsr.ru/capitalism/14112/CHemu_nas_nauchilo_padenie_na_rynke_akcii/

…Акции Газпрома стоили в 2006 году 220 рублей. Сейчас они торгуются по 206 рублей. При этом рубль за эти 16 лет ослаб примерно втрое, так что на практике акции Газпрома подешевели в несколько раз. Сургутнефтегаз, — забавная компания, которая преподала важный урок многим инвесторам, — не меняет свою рублёвую стоимость уже больше 20 лет. Её акции как стоили 21 рубль в 1999 году, так и стоят столько по сей день. Яндекс тоже, скажу мягко, не растёт в цене, при этом его акции ещё и торгуются за рубежом, из-за чего их продажа оборачивается для некоторых дополнительным квестом.

Теперь вообразите себе обывателя, купившего пакет модных русских акций 10 или 15 лет назад. Он смотрит сейчас на котировки и видит, что волка с Уолл-стрит из него не вышло, что его инвестиции принесли серьёзные убытки. Или даже катастрофические убытки, если обыватель был достаточно наивен, чтобы вложиться в ПИФ, начав тем самым платить ежегодную дань владельцам своего ПИФа. Обыватель видит, что много лет его работы пропали напрасно, и думает, что уж лучше бы он потратил деньги «на себя» — купил бы автомобиль поновее, почаще ездил бы в отпуск. Или просто купил бы долларов и положил бы под матрас, как советовали ему умные головы из интернета…

https://sponsr.ru/capitalism/13965/Ekonomiya_na_spichkah/

…Наш мозг так устроен, что самым сладким он считает первый укус. Если вы пробовали съесть килограмм мороженого, вы понимаете, о чём я говорю. Сначала вы вгрызаетесь зубами и млеете от счастья, потом двигаете ложкой уже без особого энтузиазма, потом едите через силу, а в итоге отодвигаете от себя тарелку, чтобы почти с отвращением спрятать её обратно в морозилку. Из этого следует нехитрый практический приём. Если не есть сладкого в течение дня, но по утрам радовать себя одной конфетой с чашкой чёрного кофе, эта единственная за день конфета будет казаться пищей богов: особенно если вы найдёте в себе силы съесть её не торопясь, слегка растягивая удовольствие. В месяце у нас 30 дней, 30 конфет стоят 390 рублей. Вот цена, за которую мы можем купить себе качественную, бескомпромиссную вкусовую радость…

https://sponsr.ru/capitalism/13822/Kak_druzya_i_rodstvenniki_delaut_nas_bednymi/

В немецком языке есть пословица, Mann und Weib sind ein Leib. Буквально: муж и жена — одно тело. На английском то же самое звучит как Husband and wife live the same life, «муж и жена живут одной жизнью». Есть аналоги и на других языках, включая, разумеется, и известный вам русский вариант.

Когда люди долго живут вместе, они становятся похожи друг на друга. Есть психологическое упражнение: возьмите лист бумаги и выпишите на нём имена пяти-семи человек, с которыми вы общаетесь плотнее всего. В список, вероятно, войдут члены вашей семьи, ваши близкие друзья и ваши коллеги по работе. Потом посмотрите на свой список и осознайте, что вы постепенно становитесь средним арифметическим из входящих в него людей. Если в вашем окружении все ругаются матом, вы тоже начнёте ругаться матом. Если все ваши близкие пьют чай, аристократически оттопырив мизинец, вы наверняка будете в итоге повторять за ними…