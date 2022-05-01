Мнение: Техника для умножения энергии

Хочу рассказать о психологической технике, помогающей сэкономить, высвободить и даже преумножить жизненную энергию.

Прежде всего, надо понимать, что такое психологические техники и как они работают.

Некоторые путают защитные техники с построением иллюзий.

Говоря про правку локуса, например, мы предполагаем какие-то умственные действия: что-то представлять, отделять одно от другого посредством воображения.

И многие не понимают, чем эти действия отличаются от иллюзий.

Когда в моду вошла психотерапия, а произошло это более полувека назад, многие стали считать, что воображение – это инструмент для преображения мира вокруг себя.

До определенной степени да, но не так, как мерещится многим.

Психотерапевт может помочь клиенту разделить границы, прибегая к воображению, но для этого он должен видеть, где эти границы проходят в реальности, то есть воображение можно использовать для того, чтобы представить существующее, а не для того, чтобы пытаться воплотить несуществующее.

Простой пример.

Психотерапевт помогает клиенту увидеть, где проходят границы в его отношениях с женой. Клиент, например, считает, что жена не должна задерживаться на работе. “Я хочу видеть жену дома вечером, – говорит клиент. – Я женился не для того, чтобы сидеть в одиночестве по вечерам”. Психотерапевт предлагает посмотреть на это с другой стороны, то есть предлагает вообразить себя на месте жены. У нее есть работа, которую она не хочет терять, с которой она связывает свои профессиональные планы. Эта работа на данном этапе требует ненормированного графика. Терапевт предлагает мужу представить (вообразить), что жена отказалась от этой работы, которую она любит, и ищет другую, а другая не находится или совсем не нравится. Будет ли это хорошо для их совместной жизни? Готов ли клиент взять на себя содержание жены, учитывая, что ей будет неприятно брать его деньги, то есть придется не просто тратиться больше, но и терпеть кислый вид жены. Все это клиент должен представить и понять, что решение о смене работы жена должна принимать или не принимать сама, на нее лучше не давить, тем более не выдвигать ей ультиматумов. Если клиент это все хорошо и ярко представит с помощью терапевта, который не даст вообразить лишнего, нелогичного (например, как счастлива жена отсыпаться по утрам и не заниматься весь день ничем кроме быта), то он сделает первый шаг к разделению границ. Уметь воображать себя на месте другого – ценный навык, который позволяет ощутить на себе, насколько важно дать власть субъекту принимать решения, поскольку нести ответственность за это может только сам субъекты, со стороны невозможно обеспечить всю эту ответственность.

Вот это опыт переживаний посредством воображения, который позволяет увидеть реальные границы. Это только что предлагала вам сделать я, попросив вообразить терапевта и клиента.

Построение иллюзий – это нечто противоположное.

Представьте, что некий “терапевт” помогает клиенту изменить реальность посредством воображения. Клиент жалуется на жену, которая много работает, а “терапевт” предлагает визуализировать другое течение событий. “Вообразите, что жена бросила эту работу и нашла себе другую. Ваше воображение подействует на ход событий”. Вместо того, чтобы помочь клиенту увидеть реальные границы своей власти и своей ответственности, “терапевт” убеждает, что от воображения клиента зависят желания жены и даже события, происходящие с ней.

Или другой вариант такого воображения.

“Вообразите, что вам нравится, что ваша жена много работает. Вы довольны, у вас много свободного времени, для хобби, для общения с другими людьми. Представьте, какие перспективы от этого открываются”.

Так действуют многие. Им кажется, что воображение – способ навязать себе новую модель взглядов и чувствований. Вы наверное много раз слышали: “Не можешь изменить ситуацию, измени взгляд на нее”. Вот это часто натягивают на глобус, чтобы изменить реальность силой мысли.

Правильно использовать воображение для более ясного и верного представления реальной ситуации, той, какая она есть, но более объемного, глазами других людей, а неправильно использовать воображение для создания фантомов, как если бы вы были Творец мира, причем объективного мира.

Последнее не просто глупость, но и мания величия.

Никогда не пытайтесь использовать воображение для искажения реальности, всегда используйте его для более полного и объемного представления. Даже если вы занимаетесь художественным творчеством и создаете фантастические миры, эти миры должны строиться на объективных законах и нормальной логике, иначе это будет графомания – вид эгоцентричной мастурбации.

Возвращаясь к психологической технике, с которой я начала.

Техника это позволяет избавиться от большей части токсичных эмоций, связанных с ненавистью к людям и следующим за ней невротическим страхом.

Токсичные эмоции – это эмоции, которые отравляют человека, как если бы это были яды.

Конструктивные негативные эмоции всегда адекватны стимулам и помогают адаптации.

Ненавидя что-то, вы должны стремиться избавиться от этого в своей сфере влияния. Это нечто вредно для вас или опасно, и хорошо, что негативная эмоция побуждает вас принимать меры. Вы всегда можете принять меры, если негатив конструктивен, в этом смысле негативные эмоции выполняют защитную функцию.

Деструктивные негативные эмоции – это когда вы испытываете ненависть к тому, что от вас не зависит, от чего нельзя или чревато пытаться избавиться.

Очень часто после вспышки деструктивной ненависти приходит чувство страха и вины, вы можете испытывать досаду на себя или даже ненависть к себе. По сути деструктивная ненависть всегда разворачивается в сторону хозяина, поэтому она так токсична. Это помимо того, что ненависть провоцирует обратную ненависть, раздражает и отравляет окружающих.

Если избавиться от деструктивных негативных эмоций, высвободится много энергии.

Многие люди даже примерно не представляют себе, сколько энергии сливается у них зря или идет на саморазрушение. Это как если бы они жили в месте с дефицитом воды, но держали бы кран все время открытым. Вода постоянно капала бы и никогда не копилась. Из-за этого состояние людей постоянно депрессивно, они используют различные допинги, но все равно не могут полстакана энергии для творчества и важных дел.

Но когда люди пробуют перейти на благостный режим и перестать испытывать негативные эмоции, они чувствуют, что вынуждены постоянно держать фокус на чем-то приятном, на абстрациях и иллюзиях. Они чувствуют себя витающими в облаках, оторванными от реальности, и такая огороженность искусственным коконом им не нравится.

Техника заключается в том, чтобы перенаправить негативные эмоции в конструктивное русло.

Если вы ловите себя на негативных эмоциях в сторону каких-то людей, поведение или слова которых вызывают вашу ненависть, вы должны перенаправить эти эмоции на причину их поведения.

Пока не стоит фокусироваться на том, имеете ли вы право судить, плохо они себя ведут или нет, это следующий уровень. Большинство людей испытывают раздражение или ненависть импульсивно, видят что-то противное для себя и раздражаются или гневаются, и только потом могут проанализировать, на что разгневались и почему.

Поэтому первый этап – это научиться перенаправлять ненависть с человека на его корону.

В былые времена в человеческих пороках обвинялись демоны или бесы, и такое отношение к поступкам было намного более экологичным, чем сейчас, когда многие считают, что человек сам всегда принимает решения и делает это осознанно. Большинство людей не действуют сознательно, они действуют под влиянием разных сил, поэтому испытывать ненависть к их воле неконструктивно, их воля в этом почти не участвует.

Экологичней обвинять корону.

Перенаправив злость с человека на его корону, вы уже избавите себя от большого количества токсичных эмоций, которые истощают вас энергетически и наполняют желчью вашу печень.

Обвинив во всем корону, вы выходите из замкнутого круга, где гнев вызывал чувство вины, а накопленное чувство вины требовало разрядку в виде нового гнева.

Если вы понаблюдаете за собой, то увидите, что в людях вас бесит именно корона.

Корона – общая беда, это есть у всех, в том числе у вас, поэтому негативные эмоции по отношению к ней достаточно конструктивны. Испытав негатив к чужой короне, вы должны перевести фокус на свою корону, и тогда весь гнев будет утилизован.

Весь гнев утилизован, вдумайтесь.

Вот такая простая техника:

1) перенаправить негатив с человека на его корону,

2) перевести фокус с чужой короны на свою.

Обратите внимание, часто психика автоматически переводит негатив с другого на себя, но ставит под удар себя как индивида, а не свою корону. Важно убрать негатив с человека и направить его на корону, не переводить негатив на себя, а перевести его на корону.

Перефразируя известную поговорку: “вали на корону, она все выдержит” и “сделай из короны козла отпущения”.

Привожу два примера, а дальше попрошу вас привести еще.

Вы читаете, как какая-то женщина в возрасте самодовольно описывает, что она выглядит лучше (или нравится мужчинам больше), чем молодые.

Вы чувствуете всплеск ненависти и презрения ко всем таким. Возможно вы даже делитесь своим гневом с кем-то, обсуждая глупых старых женщин, которые не замечают своей никчемности.

Потом, если вы человек незлой, вас начинает мучить чувство вины и вы чувствуете жалость к бедной женщине, которая боится старости. Вы думаете о своей старости и вас начинает тошнить от месива токсичных эмоций.

Эти эмоции деструктивны, они вас отравляют. В топе ЖЖ такие темы поднимаются каждый день и не по одному разу. Во всех местах таких провокаций достаточно. Вызывая токсичные эмоции, проще всего обратить на себя внимания, хотя это совсем не экологично, то есть с кучей побочных эффектов.

Чтобы избавиться от яда при чтении подобного, вы должны перевести негативную эмоцию с женщины на ее корону. Из-за короны она чувствует себя грандиозной. Сконцентрировав свой негатив на ее короне, вы должны перевести этот негатив на свою корону. Вы тоже часто не видите реального положения своих дел из-за короны, не так глобально, как эта женщина, но тоже зря. Надо увидеть, как скромность украшает людей и вас в частности, и негатив будет не просто утилизован, но и направлен на избавление от короны.А вы пополните банк своей энергии.

Во втором примере вы слушаете коллегу, который двигает сексистскую речь или расистскую, говоря, что женщины или темнокожие глупей других. Вас разрывает от ненависти к этому коллеге и вам жаль, что нельзя сравнять его с землей. Потом вы можете испытывать страх и уныние от токсичности своего рабочего коллектива.

Переведите негатив на его корону. Он чувствует себя грандиозным от иллюзорного превосходства (пол или цвет кожи) и не стесняется озвучивать это. Его корона как бес сводит его с ума. Жалости к коллеге испытывать не надо, никогда не жалейте тех, у кого большая корона, просто нужно увидеть, что коллега тупит из-за чувства грандиозности, и если он избавится от короны, ему станет неловко за свои речи.

Переведя негатив с коллеги на корону, вы уже поймете, что равнять с землей никого не надо, корону так не победишь. От короны все избавляются самостоятельно или не избавляются. Переведите негатив с чужой короны на свою, она у вас тоже есть. Наверняка и вы нередко приписываете себе иллюзорное превосходство. Например, вам может казаться, что вы прогрессивней, а потому умней старшего поколения, что вы технарь и поэтому умней гуманитариев или наоборот, одним словом вы можете приписывать к своим достоинствам то, что является характеристикой и не делает вас лучше других.

Проделав такую работу успешно, вы не просто сэкономите энергию, вы пополните ее запас. Воображение здесь инструмент, а меняли вы свои настройки, то есть свои установки восприятия, углы зрения и фильтры сознания.

Попробуете сами?