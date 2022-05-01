Путин сделал бесплатным газ для Вечных огней

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что закон, разработанный в целях сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества, позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.

В этих целях документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, закон позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только Газпрому.

По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в РФ 2 тыс. 825 Вечных огней и Огней памяти. По инициативе Газпрома к 70-летию Великой победы в настоящее время 1 тыс. 262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 млн кубометров газа в год стоимостью порядка 120 млн рублей.

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