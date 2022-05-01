Оппозиция Армении собралась ночевать в палатках в центре Еревана

Объединенная оппозиция Армении собирается установить палатки и заночевать на площади в центре Еревана, сообщил вице-спикер парламента, представитель правления партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Дорогие соотечественники, мы все останемся на площади Франции, через некоторое время здесь установят палатки. Завтра утром в 08.30 (07.30 мск) мы начинаем масштабные акции неповиновения. Приносим извинения горожанам, но особенно по центру города ни одна машина не должна ездить. Через несколько дней мы добьемся отставки [премьер-министра] Никола Пашиняна», – цитирует ТАСС вице-спикера парламента.

В понедельник представители оппозиции ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.

Ранее лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

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