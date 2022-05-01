 

Жители Тамбовской области собрали 35 тонн гуманитарного груза для ДНР и ЛНР

01.05.2022, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Тамбовской области собрали 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Гуманитарный вагон «Поезда помощи» отправился из Тамбова в Москву, там он присоединится к вагонам из других субъектов и отправится в Ростовскую область. Участников поддержал глава региона Максим Егоров, сообщается на сайте администрации Тамбовской области. 

Отмечается, что с первых дней проведения специальной военной операции на территории Украины россияне помогают людям, которые оказались в беде, и отправляют гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской республик. По всей стране развернуты и ежедневно работают волонтерские штабы, чтобы обеспечить людей самыми необходимыми вещами.

Администрация области совместно с общественным движением «Тамбовская земля», Общероссийским народным фронтом и РЖД присоединились к инициативе поддержать стремление волонтеров, представителей общественных организаций, бизнеса и всех неравнодушных граждан в сборе помощи братским республикам. Область приняла участие в подготовке и отправке гуманитарного вагона «Поезда помощи» от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик. 

По данным администрации региона, за несколько дней в регионе собрано более 35 тонн различного гуманитарного груза, который жизненно необходим людям, находящимся в сложной ситуации.

«Мы отправляем гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик не в первый раз. Я благодарю все предприятия, бизнесорганизации, которые не остались в стороне при сборе помощи. Спасибо за неравнодушие и активность», – сказал Егоров.

Ранее поезд с гумпомощью, которую собрали для жителей Луганской и Донецкой народных республик, отбыл 29 апреля с железнодорожного вокзала столицы Приморья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Пушков призвал США задуматься над последствиями отзыва посла России

09.09 / “Крылатые студенты”. В ХНУ имени Каразина обнаружили десятки летучих мышей

02.11 / Новому берлинскому аэропорту предстоит исправлять испорченный имидж

21.09 / Политика: Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

29.07 / Установка для переработки отработанного ядерного топлива прошла испытания

13.01 / Военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан

28.05 / В Британии инцидент у Крыма назвали проходом «через украинские воды»

20.10 / “Утренний кусь, чтобы взбодриться”. В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео

01.08 / Суд в США отменил смертную казнь для Царнаева

16.03 / “Пропагандистская акция ФСБ”. Разведка ответила на заявления о задержании “украинского агента” в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика