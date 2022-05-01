Жители Тамбовской области собрали 35 тонн гуманитарного груза для ДНР и ЛНР

Жители Тамбовской области собрали 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Гуманитарный вагон «Поезда помощи» отправился из Тамбова в Москву, там он присоединится к вагонам из других субъектов и отправится в Ростовскую область. Участников поддержал глава региона Максим Егоров, сообщается на сайте администрации Тамбовской области.

Отмечается, что с первых дней проведения специальной военной операции на территории Украины россияне помогают людям, которые оказались в беде, и отправляют гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской республик. По всей стране развернуты и ежедневно работают волонтерские штабы, чтобы обеспечить людей самыми необходимыми вещами.

Администрация области совместно с общественным движением «Тамбовская земля», Общероссийским народным фронтом и РЖД присоединились к инициативе поддержать стремление волонтеров, представителей общественных организаций, бизнеса и всех неравнодушных граждан в сборе помощи братским республикам. Область приняла участие в подготовке и отправке гуманитарного вагона «Поезда помощи» от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

По данным администрации региона, за несколько дней в регионе собрано более 35 тонн различного гуманитарного груза, который жизненно необходим людям, находящимся в сложной ситуации.

«Мы отправляем гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик не в первый раз. Я благодарю все предприятия, бизнесорганизации, которые не остались в стороне при сборе помощи. Спасибо за неравнодушие и активность», – сказал Егоров.

Ранее поезд с гумпомощью, которую собрали для жителей Луганской и Донецкой народных республик, отбыл 29 апреля с железнодорожного вокзала столицы Приморья.

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