 

Вучич заявил о попытках Запада переделать Сербию

01.05.2022, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запад пытается изменить сербов и Сербию и не признает своих ошибок, не готов говорить о них и извиниться, сообщил президент страны Александр Вучич на месте крупнейшего нацистского концлагеря на территории бывшей Югославии.

В воскресенье власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) с участием Вучича и члена президиума БиГ Милорада Додика почтили память жертв лагеря Доня-Градина, который находится в РС БиГ через реку Саву от расположенной в Хорватии основной части концлагеря Ясеновац, передает РИА «Новости».

Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия (НГХ, 1941-1945 годы) сербов, евреев и цыган.

Мероприятие началось с заупокойной православной службы по погибшим, которую провел епископ Баня-Лучский Ефрем. Молитвы по убитым в лагере иудеям прочитал раввин, почтили память жертв и духовные лидеры ромской (цыганской) общины.

«После 10 лет, которые я провел у власти в нашей Сербии, могу говорить так. В Ясеноваце погибло больше сербов, евреев и цыган, чем всех нас в войнах с 1941 года. А кто готов об этом говорить? Говорят ли об этом на Западе? Конечно, не говорят», – сообщил президент Сербии собравшимся.

Он подчеркнул, что страны Запада не позволяют Сербии «самостоятельно принимать решения, пытаются изменить нас и сделать такими, как они, пытаются заставить нас извиняться и за то, в чем мы не виноваты, а они ни за что извиняться не хотят».

Ранее Вучич заявил, что поддержка сербами идеи вступления в ЕС снижается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Соцопрос показал, что КПРФ набрала бы на выборах всего 11% голосов

06.02 / В Китае призвали США исправить допущенные ошибки

18.09 / Кремль опроверг получение прошения белгородского губернатора об отставке

28.01 / Расследование Навального про дворец назвали заказом из-за границы

04.05 / Погибших в ДТП на Ставрополье девочек похоронили в Волгограде

18.03 / Компания Xiaomi начнет использовать процессоры MediaTek

27.09 / «Яблочные» смартфоны сравнили по скорости зарядки

14.03 / Пушков отреагировал на заявление Киева об эскалации в Донбассе

25.11 / Стало известно о связях Байдена-младшего с кандидатом в госсекретари

22.06 / Угроза штамма коронавируса “Дельта” и пылевая буря в Украине. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика