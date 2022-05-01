Вучич заявил о попытках Запада переделать Сербию

Запад пытается изменить сербов и Сербию и не признает своих ошибок, не готов говорить о них и извиниться, сообщил президент страны Александр Вучич на месте крупнейшего нацистского концлагеря на территории бывшей Югославии.

В воскресенье власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) с участием Вучича и члена президиума БиГ Милорада Додика почтили память жертв лагеря Доня-Градина, который находится в РС БиГ через реку Саву от расположенной в Хорватии основной части концлагеря Ясеновац, передает РИА «Новости».

Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия (НГХ, 1941-1945 годы) сербов, евреев и цыган.

Мероприятие началось с заупокойной православной службы по погибшим, которую провел епископ Баня-Лучский Ефрем. Молитвы по убитым в лагере иудеям прочитал раввин, почтили память жертв и духовные лидеры ромской (цыганской) общины.

«После 10 лет, которые я провел у власти в нашей Сербии, могу говорить так. В Ясеноваце погибло больше сербов, евреев и цыган, чем всех нас в войнах с 1941 года. А кто готов об этом говорить? Говорят ли об этом на Западе? Конечно, не говорят», – сообщил президент Сербии собравшимся.

Он подчеркнул, что страны Запада не позволяют Сербии «самостоятельно принимать решения, пытаются изменить нас и сделать такими, как они, пытаются заставить нас извиняться и за то, в чем мы не виноваты, а они ни за что извиняться не хотят».

Ранее Вучич заявил, что поддержка сербами идеи вступления в ЕС снижается.

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