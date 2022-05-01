Макдак, ты чего? – Личное мнение

Если слухи о желании ИКЕИ вернуться и уже состоявшееся открытие OBI мы пережили довольно спокойно, то вот вам радость так радость: в ряде западных СМИ появились утверждения, что и Макдак хочет снова начать работать в России.

Макдак, ты чего?



Нет, спасибо — не хочется. Фото: Соцсети

Оказывается — того. За месяц потери от закрытия ресторанов составили 127 миллионов долларов.

И тут собрались акционеры.

По информации Daily Storm, руководитель компании высказался за открытие Макдака вновь.

Ну, в таком виде, чтобы это был всё тот же Макдак, но чуть в другой упаковке:

«Не исключаем, что будет какая-то смена названия, упаковок и прочего, чтобы на выходе это оставался всеми любимый McDonald’s по качеству, но по внешнему виду отличающийся от американского продукта».

В переводе на русский — завернут вам бикмак в газетку, а не в бумажку. Картошечку навалят в традиционный кулёк.

Если по поводу тех же OBI с ИКЕЕЙ у меня нет вопросов — да пусть работают себе на здоровье, то про Макдак я искренне не понимаю, нафига он нам?

Сфера фастуда — одна из самых прибыльных и рентабельных. Ушли с российского рынка? Значит, их долю поделят другие.

Может ли среднестатистический россиянин прожить без Макдака?

Да я уверена, что он легко найдёт замену ему. Возможно, даже более интересную — овощи, фрукты, салат попробует, вместо котлеты с картошкой.

А как компенсирует корпорация свои многомиллионные потери от ухода с рынка? А разве должен думать об этом потребитель, тогда как это было решением самой компании?

Впрочем, возможно я недооцениваю тягу людей к бикмакам — сама-то это не ем.

Что думаете? Хотели бы возвращения Макдака?

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