Мнение: Европейское жульё, канадское ворьё и французские похитители картин

1. Некоторые до сих пор удивляются, зачем Россия потребовала платить за газ в рублях в ответ на заморозку российских активов Западом. Мол, эти две вещи якобы напрямую не связаны. Кто-то даже считает, что следовало бы ограничиться зеркальной заморозкой западных активов и не ставить под угрозу экспорт газа в Европу. Но нет.

Разумеется, беспрецедентный по масштабам европейский грабёж российских международных резервов напрямую связан со способом оплаты газа. Накануне это в очередной раз разъяснил МИД РФ:

https://lenta.ru/news/2022/04/29/lavrov_gazz/

Министр иностранных дел подчеркнул, что государства, которые отказываются переводить выплаты в рубли, не хотят, чтобы Россия получала деньги за свое сырье.

«Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные “друзья” украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ», — заявил Лавров.

По словам главы МИД, решение о переводе выплат за газ в рубли Москва приняла, чтобы «прекратить бессовестное воровство российских денег» Западом.

А вот забавное видео из китайских соцсетей. Шутят на тему покупки русского газа Евросоюзом — те страны, которые громче всех подстрекали к отказу от торговли с Россией, быстрее всех согласились платить рублями:

https://www.douyin.com/video/7091944594652318984

2. В Канаде собрались срочно изменить законодательство, чтобы можно было продавать украденные у россиян и российских компаний активы:

https://lenta.ru/news/2022/04/27/ccanada/

Аналогичные призывы звучат и в других недружественных странах, но канадцы бегут впереди паровоза русофобии.

Если раньше можно ещё было говорить, что заморозка активов – это политический шаг, направленный на попытки воздействия на Россию, то после продажи замороженного и конфискованного даже самые предвзятые наблюдатели вынуждены будут квалифицировать действия канадцев как обычное воровство.

3. Французы начали воровать шедевры русской культуры:

https://russian.rt.com/inotv/2022-04-23/Le-Monde-Franciya-reshila-ne

Франция отказалась отправлять в Россию две картины из коллекции братьев Морозовых, которые принадлежат попавшим под санкции олигархам, пишет Le Monde. Наряду с шедеврами из российских музеев эти полотна привезли в Париж в рамках выставки «Иконы современного искусства» в Фонде Луи Виттона, и после завершения её работы в начале апреля их должны были вернуть владельцам.

Как рассказывает французская газета, речь идёт о «Портрете Тимофея Морозова», написанном в 1891 году Валентином Серовым. Картина принадлежит Музею искусства авангарда (МАГМА) в Москве, который в 2001 году создал российский предприниматель Вячеслав Моше Кантор на основе личной коллекции шедевров живописи.

Парижские жулики оправдываются тем, что картина якобы принадлежит (причём даже не напрямую) бизнесмену, которого они считают олигархом и другом Путина, добавленным за это в санкционный список. Но вообще-то картина не перестаёт от этого быть национальным достоянием России.