 

Бельский допустил неспособность Смольного до конца реализовать транспортную реформу

01.05.2022, 14:29, Разное
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Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, комментируя доклад губернатора Александра Беглова не исключил, что вступившая в силу транспортная реформа будет не реализована в полном объеме.

Стоит отметить, что пользователи общественного транспорта уже успели оценить сырые решения Смольного, которые только ухудшили ситуацию с перемещением по городу. Петербуржцы указали на очевидные проблемы, однако в правительстве уже отметили, что не стоит ждать ихскорого решения.

«Да, понятно, где-то, может быть, мы просядем, и не удастся реализовать все, что запланировано в той же транспортной реформе, но мы не откладываем ее», — сказал Бельский в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Напомним, что транспортная реформа стала далеко не первым промахом Смольного. В начале года аналогичная участь постигла мусорную реформу, в результате которой Петербург погряз в отходах. Также чиновники не справились со снегоуборкой минувшей зимой.



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