 

Мнение: НАТО готовится к спецоперации?

01.05.2022, 14:20, Разное
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На территории Польши и еще восьми стран пройдут учения Defender Europe и Swift Response 2022, в которых примут участие порядка 18 тыс солдат НАТО из двух десятков государств.

«Это циклические оборонные учения, которые не нацелены против какого-либо государства и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе», — заявили в министерстве обороны Польши. Мол, «учения повышают безопасность восточного фланга и служат отработке, в соответствии с действующими в НАТО стандартами, процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживания потенциального агрессора».

Не перерастут ли учения НАТО в спецоперацию на территории Украины?

Когда 10 февраля начинались российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» тоже заявлялось, что цель учений – «отработка различных вариантов совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства», а вон как оно обернулось…

Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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