Мнение: Пытаясь хоть что-то приладить на место (с)

Интересная исповедь “внутреннего эмигранта” (нашел в ФБ)

“Я думала о том, почему у меня ни на секунду за всю эту войну не возникло ощущения, что там в Украине гибнут мои соотечественники с российской стороны, зато есть чёткое ощущение, что “мои” гибнут с украинской.

Я поняла, это, потому что уже очень много лет я не считаю эту страну своей, абсолютно. Я живу как в ссылке, всё время с чувством какой-то изгнанности, как будто меня приговорили жить среди чужих людей, а мои где-то далеко. У меня нет с этим обществом, с населением никакого единства, я их не ощущаю своими (надо сказать, они платят мне тем же). “Мои” здесь только мой круг друзей, которых не то чтобы много, но они действительно прекрасные люди.

А страну у меня отняли давно, как сейчас пытаются отнять страну у украинцев. Мою хоть и не разрушили, но отняли, хотя не разрушили – это очень условно.

А ведь когда-то мы думали, что эта страна будет принадлежать нам, мы обустроим её по своему замыслу, она будет свободной, богатой, успешной и очень гостеприимной. Мы учились, работали, мы хотели приносить пользу своей стране, работать на благо неё и всех нас. Мы хотели дружить с соседями и мы с ними дружили, мы ездили к ним в гости, нам там были рады и встречали с добром. Ведь каждый из нас бывал в Украине (ну я так предполагаю), я не раз гуляла по Крещатику в Киеве, обедала в ресторане “Компот”, где очень вкусно кормили и никто не спрашивал почему я говорю по-русски (даже мысли такой не было), зажигательно тусили в дискотеке Ибица в Одессе, пили “Moet” на Французком бульваре и травили одесские анекдоты в компании местных друзей и нас, приехавших из Питера, Петрозаводска и Выборга. И мы не были там никому врагами и у нас не было там врагов, мы любили своих друзей, а они любили нас.

А теперь всё отравлено, разрушено, мы ещё есть друг у друга и вроде даже продолжаем любить, но к этой любви что-то примешано, наше чувство вины, их опустошенность, общая боль за то, что сделали с нашей памятью. Как будто кто-то взял наши воспоминания, нашу счастливую молодость вместе, вырвал из нас её с мясом и прошёлся по ней кирзовым сапогом. А сейчас мы подбираем кусочки дорогих воспоминаний и пытаемся хоть что-то приладить на место, очистить от грязи, сохранить хоть края того, что было нам дорого и нам очень больно” (ФБ).

Изложено во многом верно – подобные чувства сегодня испытывает едва ли не любой нормальный человек в России. Но, с другой стороны, в этом тексте, как и в любом вопросе, уже заложен ответ – почему всё вышло именно так. Во-первых, человек очевидно жалеет себя и ощущает себя жертвой “номинально своего” народа. Это чувство крайне неплодотворное и вообще вредное, одна из слабостей именно русского национального характера: чуть что – и наш человек начинает упоенно себя жалеть, пусть даже и проклиная при этом тот же самый русский народ (чьей жертвой он себя и ощущает). Тут самое смешное, что и его “торжествующие победители” на самом деле также ощущают себя жертвами и не менее яростно себя жалеют, точно так же обвиняя в своих бедах нашего автора и прочую прозападную часть того же русского народа.

И во-вторых – из текста так и сквозит настрой на бегство или, на худой конец, “внутреннюю эмиграцию”, то есть СДАЧА. Тогда как, если уж автор считает себя (в отличие от окружающего “быдла”) мыслящим человеком – то ему и надо заниматься этим делом, то есть мыслить. Искать выход, строить планы, наводить мосты. Война, понятно, не вызывает ничего, кроме отвращения, ее надо прекращать как можно скорее – но важнее понять, как жить после войны.

Ибо жить все равно придется. Здесь, с этими людьми. Их ощущение тотального поражения будет даже невозможно усилить – они всю жизнь с ним живут. Надо думать, как выводить людей в этой стране из ощущения тотальной неудачи во всем.