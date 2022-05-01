Украинский военный рассказал, как командование ВСУ пустило их «на мясо»
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Сдавшийся украинский военнослужащий рассказал, что командование одной из украинских воинских частей бросило своих подчиненных на верную гибель.
Обращение военного опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
«Лично в моем командовании…. 90 человек просто на мясо пустили, нету больше их», – сказал военный, имя и звание которого не приводятся.
«С каждым днем добровольно сдается все больше украинских военнослужащих. Они заявляют о нежелании воевать, винят США и свое правительство. Все подчеркивают хорошее отношение к ним российских военнослужащих», – добавили в российском военном ведомстве.
Ранее в воскресенье Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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