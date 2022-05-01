Украинский военный рассказал, как командование ВСУ пустило их «на мясо»

Сдавшийся украинский военнослужащий рассказал, что командование одной из украинских воинских частей бросило своих подчиненных на верную гибель.

Обращение военного опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

«Лично в моем командовании…. 90 человек просто на мясо пустили, нету больше их», – сказал военный, имя и звание которого не приводятся.

«С каждым днем добровольно сдается все больше украинских военнослужащих. Они заявляют о нежелании воевать, винят США и свое правительство. Все подчеркивают хорошее отношение к ним российских военнослужащих», – добавили в российском военном ведомстве.

Ранее в воскресенье Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.

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