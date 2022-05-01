 

Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье

01.05.2022, 14:02, Новости дня
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Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку на аэродроме Могоча в Забайкальском крае, опрокинулся из-за порыва ветра, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «после посадки вертолет опрокинулся на бок из-за порыва ветра и загорелся, из аварийной машины смогли выпрыгнуть 14 человек, шесть из них пострадали, остальным медицинская помощь не понадобилась», передает ТАСС.

На борту находились три члена экипажа и 12 пожарных лесхоза, тушивших лесной пожар.

Напомним, инцидент произошел 1 мая. Вертолет принадлежит частной авиакомпании «Мост авиа». При ударе о землю он разрушился и загорелся, пожар локализован на площади 15 кв. метров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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