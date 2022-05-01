Зеленый – цвет рыжих, а брюнетки пробуют фуксию: модная тенденция колор-блок в одежде в зависимости от оттенка волос

Мир моды все время меняется, и в каждом сезоне появляется огромное количество различных трендов, угнаться за которыми просто невозможно. В последнее время огромной популярностью пользуется тенденция колор-блок в одежде – стилистический прием комбинирования разных цветов в одном образе. Один из ее вариантов – выбор нарядов, цвет которых идеально подходит под оттенок волос. Вот несколько советов по выбору одежды.

Very Pery для брюнеток

Этот оттенок является самым популярным в 2022 году по версии Pantone. Этот насыщенный цвет подойдет абсолютно всем, так как он разнообразный и достаточно яркий. Однако больше всего он подходит темноволосым девушкам.

Отлично будет смотреться платье или костюм оттенка Very Pery. Также можно выбрать для себя достаточно простой и неформальный наряд, такой как простая хлопковая футболка и джинсы.

Зеленый для рыжих

Выбор цвета одежды для блондинок или брюнеток зависит не только от цвета волос, но и от тона кожи. Однако в случае с рыжими есть оттенок, который просто идеально им подходит.

Девушкам с огненными волосами стоит выбирать одежду зеленого оттенка. Это связано с тем, что красный и зеленый являются практически противоположными тонами на цветовом круге, именно поэтому они прекрасно дополняют друг друга.

Лаймовый для блондинок

Может показаться, что светлые волосы и одежда желтого цвета не слишком хорошо сочетаются друг с другом, однако нежный лаймовый оттенок может стать идеальным вариантом для блондинок.

Этот светлый зелено-желтый цвет является самым настоящим трендом 2022 года, и одежду такого тона уже добавили в свой гардероб многие знаменитости. Лаймовый является идеальным выбором для девушек со светлыми волосами и кожей. Одежда такого цвета словно освещает лицо и делает образ более ярким.

Красный для блондинок

Красный цвет помогает зарядиться энергией. Такие тона просто идеально подходят для блондинок, так как помогают сделать образ более ярким, эффектным и притягательным.

Отлично будет смотреться костюм-двойка красного цвета. Если хочется немного разнообразить свой образ и сделать его менее официальным и строгим, то стоит выбрать для себя костюм, состоящий из укороченной куртки и брюк карго. Насыщенный красный цвет такого наряда заставляет светловолосых девушек чувствовать себя просто роскошно.

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Для создания чувственного и вместе с тем элегантного образа стоит выбрать для себя красное платье. В таком наряде любая девушка будет выглядеть просто потрясающе. Если хочется чего-то более простого и сдержанного, то стоит остановить свой выбор на красном пиджаке и комбинировать его вместе с вещами другого цвета.

Цвет фуксии для брюнеток

Брюнеткам идеально подойдет одежда цвета фуксии. Это один из самых удачных оттенков для весны и лета 2022 года. Фуксия является самым насыщенным цветом из всех розовых тонов.

Костюм такого цвета станет идеальным решением для любого случая и сможет заменить красный костюм-двойку. Особенно хорошо смотрится оттенок фуксии на девушках с черными или каштановыми волосами.

Чтобы сделать образ более интересным и оригинальным, можно добавить нюдовые аксессуары для создания красивого дневного образа или же черно-золотые для вечернего образа. Это гарантирует то, что вы будете выглядеть просто великолепно на любом мероприятии.

Если хочется выглядеть сногсшибательно, то можно надеть красивое платье цвета фуксии, скомбинировав его вместе с жакетом и босоножками такого же оттенка.

Пастельно-розовый для рыжеволосых

Девушкам с рыжими, медными или оранжевыми волосами просто отлично подойдет нежный и женственный пастельно-розовый цвет. Костюм такого оттенка идеально подходит для таких мероприятий, как выпускной, свадьба, и тех случаев, когда мы сомневаемся в том, что надеть.

Отлично будет смотреться не только платье или костюм, но и комбинезон пастельно-розового цвета.