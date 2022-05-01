 

Германия назвала условие отмены санкций против России

01.05.2022, 12:41, Новости дня
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, при каком условии антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, можно будет снять.

По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если РФ выведет свои войска [с территории Украины]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников РФ удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против РФ и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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