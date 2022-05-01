Мемориал «Знамя Победы» открыли в Псковской области

Мемориал в память о воинах 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, которые в 1945 году водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, открыли в Псковской области, информирует администрация региона.

Монумент «Знамя Победы» установили в поселке Идрица Себежского района. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что 77 лет назад произошло событие, которое изменило мир – на здании Рейхстага в Берлине водружен штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, передает РИА «Новости».

«Это значимый символ, который сегодня имеет особое значение. Спустя 77 лет Знамя Победы снова на передовой. Вместе с триколором его несут наши солдаты, которые сражаются с нацистами и освобождают города ДНР, ЛНР и Украины от коричневой чумы. Знамя Идрицкой дивизии по-прежнему вдохновляет и объединяет людей по всей стране и за ее пределами. И наша главная задача – хранить этот символ Победы, передавать память о нем нашим детям и внукам», – сказал губернатор.

По словам председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского, история флага Идрицкой дивизии стала символичной: «Именно сейчас это знамя стихийным образом поднимают на освобожденных территориях Донбасса наши воины. У них нет такого приказа, они делают это от души. И местные жители встречают их с этим знаменем (…) Когда мы символично связываем этим знаком и этим символом те времена и сегодняшний день, и когда открываем памятник Знамени Победы, мы твердо знаем, что те, кто несут это знамя, непобедимы. И что бы ни было, и как бы силы Запада не объединялись против России, мы знаем, что наше дело правое, что враг будет разбит. Победа всегда будет за нами».

«Мы знаем, что в Европе сейчас с памятниками героям Великой Отечественной войны борются, а значит боятся. Боятся, что узнают правду о событиях 1941-1945 годов. Сегодня там подается своя версия истории. Деды, которые знали правду, ушли, и сегодня только памятники говорят о тех событиях правдиво. А в нашей стране возводятся новые монументы, потому что мы память о наших героях никому не отдадим», – отметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Мемориал представляет собой расположенные по кругу пилоны, объединенные в Знамя Победы. Он установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия», недалеко от границы РФ с Латвией и Белоруссией. Автор композиции – российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом по инициативе местных жителей и поддержке губернатора Псковской области. Памятник создавался в том числе на народные пожертвования.

В годы Великой Отечественной войны крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года во время кровопролитных боев. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома врага и победы советского народа над фашизмом.

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