Из домов рядом с «Азовсталью» вышла группа мирных жителей

Из домов рядом с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе, на котором блокированы украинские боевики, в субботу вышли 46 мирных жителей, сообщили в Минобороны.

«Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н.п. Безыменное», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили, что всем гражданским лицам предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.

Жительница Мариуполя, находившаяся в бомбоубежище, рассказала, что украинские боевики запугивали людей, чтобы они не покидали территорию комбината и близлежащие дома. «Говорили, что там «голый» Мариуполь. Жить невозможно… Мужчин в подвалы забрасывают», – сказала женщина, вышедшая из прилегающих к «Азовстали» кварталов.

Накануне сообщалось, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировались 25 человек, включая шестерых детей.

Напомним, президент Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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