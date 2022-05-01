Приставы решили принудительно взыскать с Google штраф в 7,2 млрд рублей

Приставы взыщут с американской IT-компании Google более 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за повторное неудаление запрещенной информации, следует из банка данных исполнительных производств ФССП России.

29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа с Google в размере более 7,2 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре 2021 года Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

В апреле Google оштрафовали на 7 млн рублей за распространение на YouTube пропагандистских материалов полка «Азов» и украинской неонацистской группировки «Правый сектор» (организации запрещены в России). Также телеканал «Царьград» получил от Google 1 млрд рублей неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube.

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