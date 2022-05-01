 

Волочкова проиграла суд Большому театру

01.05.2022, 12:40, Новости дня
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Балерина Анастасия Волочкова проиграла многолетнюю судебную тяжбу с Большим театром. Она требовала выплатить ей 95 млн рублей за почти 20 лет работы, однако Тверской суд Москвы оказался встал на сторону культурного учреждения.

«Будем обжаловать. Суд отказал в иске», – приводит «Комсомольская правда» слова адвоката артистки Евгения Корчаго.

Балерина утверждает, что, несмотря на скандал в 2003 году, она якобы официально числилась в Большом театре, деньги на нее перечислялись, однако самой Волочковой, по ее словам, не выплачивались.

Перед началом судебного заседания Волочкова устроила истерику. «Дайте мне возможность реализовать свои возможности, все свои пути. У меня больше нет сил! Мне 46 лет. Вы понимаете или нет?!» – рыдала балерина у здания суда.

На днях Волочкова оказалась участницей другого скандала. На борту самолета, следующего рейсом из Мальдивской Республики в Москву, она на протяжении шести часов спорила с бортпроводниками, потому что не хотела надевать маску. В итоге ее вывели в сопровождении полиции. Сама экс-прима балета считает, что бортпроводники специально спровоцировали конфликт. Артистка сообщила, что намерена подавать в суд на стюарда, с которым у нее начался конфликт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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