Мнение: Незанятые бесы мучают вас

С большим удовольствием прошёл Чёрную книгу — русский ответ польскому Ведьмаку и американскому Fallout. У авторов, — Владимир Белецкий, пермская студия Мортёшка, — до этого была ещё игра Человеколось, но она мне не зашла, так как была, во-первых, чересчур инди, а во-вторых, не из моего культурного слоя: мифы малых народов Севера мне не близки.

Чёрная книга — совсем другое дело. Тоже куча всякой агрессивной нечисти, но нечисти хорошо нам знакомой, почти родной, гоголевской. Бесы, русалки, станционные смотрители… как будто попал в ожившую классику 19-го века. Огромный контраст с расхваленным Ведьмаком, в котором полуденницы, лешачихи и прочие представители польской фауны сливались в размытое пятно, казались одним и тем же монстром, только с разными именами и в разной одежде.

Ещё одно отличие — спокойная, светлая атмосфера игры, без горестных стонов из каждой разрытой могилы. Те же поляки, к примеру, очень уж увлекаются чернухой. На мой взгляд, депрессивный антураж в ролевых играх совершенно излишен — разве что в некоторых коротких главах, создающих должный настрой для последующего «выхода на свет».

Особенно порадовал встроенный в Чёрную книгу подкидной дурак. Обычно я игнорирую все встроенные мини-игры, от аркадного автомата в Старкрафте до Гвинта в Ведьмаке и Каравана в Фоллауте. Однако подкидной дурак — совсем другое дело. Я часто играл в него много лет назад, со своим дедом, ещё в те старые добрые времена, когда дед строил дома, а я носил значок октябрёнка. Поэтому и сейчас, во время прохождения Чёрной книги я регулярно отвлекался в необязательных местах, чтобы разложить партейку со своим котом, с бесами или с другим оказавшимся поблизости игроком.

Карты, впрочем, не только развлечение. На специальной карточной системе в игре построена вся боёвка — только там, конечно, уже не обычные карты, а специальные, с заклинаниями. «Кила», «Иудова осина», «Дедушка Адамий», вот это всё. По мере прохождения мы открываем всё более мощные карты, также героиня прокачивается, и постепенно её сила растёт. Разумеется, растёт и сила и у врагов. Карточная боёвка вообще является отличным выбором, когда скатываться в аркадную попсу не хочется, а бюджета на сложные схемы с AD&D у вас нет. Полагаю, известные вам Героини, которых также можно сравнить с Чёрной книгой, много выиграли бы, если автор заменил встроенную в РПГ-делатель систему обмена ударами на оригинальные карточные партии. На всякий случай, про Героинь я рассказывал по тэгу «Игры», это тоже отечественная разработка:

https://olegmakarenko.ru/tag/Игры

Ключевых противников в Чёрной книге обычно можно пройти тремя путями: при помощи переговоров, обыграв в дурака или победив в магической схватке. Я выбирал по большей части честные драки, но всё же Чёрная книга — это ролевая игра, а не боевик. Сюжет интересный, разговоров много, иногда приходится принимать сложные моральные решения. Ещё у героини есть в услужении несколько бесов, как в Линуксе. Небольшой спойлер: если захотите пройти игру, особо не пачкая душу грехами, ваши бесы будут вам ох как мешать.

В игру встроен солидный ЛОР — больше сотни (кажется) статей про гадание в голбце, соляную торговлю, матицу и прочие реалии русского быта конца 19-го века. Там же народные песни (вот прямо аудиозаписи), там же разные байки на тему. Написано добротно, но я особо не читал. Вообще не люблю в отечественных играх всю эту русскую дидактичность: «а теперь, дети, сложите руки на партах и послушайте…». К счастью, сильно игра и не принуждала: только показывала, что вот у вас после беседы с покойником в справочнике новая статья, можете при случае прочесть.

Чего не хватало, так это Бесопедии, как в серии XCOM, чтобы видеть подробное досье на каждый вид нечисти: с фотографией, с заметками по ведению боя. Наверное, прочесть народные поговорки про кикимор тоже интересно, но я-то в игру играю, мне важно знать, какой магией кикимору сподручнее уконтропупить.

Раз уж мы заговорили про минусы, вот ещё один. Иногда в игре надо ходить по экрану ногами, вот как в «Петьке и Василии Ивановиче», к примеру. Поговорить с другими персонажами, обшарить сундуки или, допустим, дойти по дорожке до следующего экрана с кладбищем. Авторы решили сделать в этих местах обрезанное 3D и здорово просчитались — управление крайне неудобно. Больших проблем оно не доставляет, так как почти всегда понятно, куда нас подталкивает игра, но когда героиня заходит за край экрана, отсутствие кнопки «обернуться» вызывает сильное эстетическое негодование. Надеюсь, в следующих сериях будет или полноценное 3D, как в условном Скайриме, или полноценное 2D, как в старых играх. Любой из вариантов лучше, чем нынешняя попытка скрестить слона с пингвином.

В остальном игра хороша. Проблема только в том, где её купить. Пиратить отечественные игры — грех. Я бы понял ещё пиратство Кингмейкера, ибо там авторы твёрдо выбрали американскую повесточку, однако Чёрная книга таким не страдает, это нормальная русская игра. С другой стороны, купить игру на Стиме тоже непросто, ибо Габена заставили отключить игрокам из России стандартные способы пополнения кошелька.

С третьей стороны, у нас есть, допустим, Мои.Игры от Мейл.ру: маленький аналог Стима, который я поставил, чтобы посмотреть на хвалёные Аллоды. Чтобы два раза не вставать: донатных Аллодов проинспектировал, но играть не стал, по тем же причинам, по которым я не слушаю русский рэп и шансон. Как импортозамещение Мира Варкрафта — да, отлично, одобряю. Но только для тех, кто питается в Макдональдсе, если вы понимаете, о чём я.

Так вот, в России работают Мои.Игры от Мейл.ру, куда отечественные разработчики могут приткнуть свои игры. Там есть, к примеру, Симулятор автобуса из Серпухова, из чего я могу сделать вывод, что каких-то непреодолимых препятствий, — бюрократических или финансовых, — Мейл.ру перед игроделами не ставит. И если отечественная студия до сих пор не разместила свои игры на русских площадках… ну что же, у нас уже май на календаре. Ещё пара месяцев, и такую леность можно будет расценивать как заявление: «игроки из России нам малоинтересны».

Впрочем, способы закинуть деньги на Стим ещё остаются. Лично я пока что играю в уже купленные игры, — вчера вот запустил давно ждавший очереди Старбаунд и забраковал его, — но когда мне понадобится пополнить библиотеку, вероятно, я просто закину деньги на Стим через Киви или что там будет к этому времени работать. Но и возврат к пиратству я тоже уже рассматриваю — как минимум в отношении иностранных студий, которые успели влезть в политику, приняв участие в агрессивной пропаганде.